Какой вы герой Хэллоуина по знаку зодиака

25 Окт. 13:56 2018-10-26T08:56:08+03:00

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31 октября – канун дня всех святых, праздник мистики и ужастиков. По верованию кельтских жрецов, ночь с 31-го октября на 1-ое ноября — незримый рубеж между обителями ангелов и демонов, для которых в этот момент открываются ворота в мир земных жителей. Праздничная игра с нечистью в эту ночь приобретает такой размах, что православные священники беспокоятся, предупреждают, что заигрывать с ужастиками опасно.

У астрологов на нынешний Хэллоуин уже есть свой звездный расклад. Прогноз от барнаульского «специалиста по звездам» Веры Топчеевой интригует.

В танце страстей

Скорпион, как всегда, правит балом Хэллоуина, а его энергии задают магический тон и окутывают таинственностью всех причастных. В танце бушующих страстей и крайностей Скорпиона сойдутся в эту ночь Солнце и Венера, Меркурий и Юпитер, и при Луне в водном знаке Рака те еще черти в омуте проявятся...

Ретроградная Венера в оппозиции к Урану добавит взрывных эмоций и необузданных чувств в феерию празднования. В воздухе витает жажда приключений, чувственных удовольствий, что порождает немало головоломок и разногласий в сфере отношений.

Красота - страшная сила, а в эту ночь особенно! И ведьмочки, и русалки, и прочая нечисть нынешнего Хэллоуина будут магнетически притягательны, непредсказуемы и вместе с тем эмоционально ранимы. Будьте мудрее, к чему вам яблоко раздора, обсудите волнующие моменты сразу, расставьте приоритеты прежде, чем принимать решения. Откройте в себе новые таланты и способности, гармонизируя атмосферу своего дома и души. В ночь Хэллоуина стираются границы между мирами, открывая ворота в этот мир не только духам предков, но и темным силам, а защитит от них пламя свечей сквозь тыквенный оскал и маски на лицах празднующих.

Астролог Топчеева сравнила каждый знак зодиака с тем или другим героем Хэллоуина.

Овен - Бэтмэн, паночка из Вия

Отважный и энергичный герой Бэтман надевает стилизованный костюм летучей мыши и выходит на улицы для противостояния преступникам. Это тот, кто борется с преступным сообществом, коррумпированными политиками и продажным представителями власти. Но ретивому Овну может подойти также и другой образ - зловещей и красивой ведьмы из Вия, не отпускающей намеченную жертву.

Кадр из фильма "Вий".

Телец - домовой, лесовичок

Персонажи, любящие свое пространство и охраняющие его. Домовой - типичный представитель стихии земли - теплый, уютный и практичный. Но лучше ни домового, ни лесовичка не злить, не обижать - разбушуются. Домовой любит играть различными побрякушками, блестящими пуговицами, бусинками, монетами, бижутерией, лесовичок может заставить вас блудить.

Близнецы – гремлины

Гремлины - мифические существа, отчасти похожие на приятных, очаровательных лори, покоряющие нежным взглядом, но внутри пушистика сидит чудище. Стоит их чем-то разозлить, столкнетесь с жутким монстром.

Кадр из фильма "Гремлины".

Рак - Белоснежка, кикимора

Может наряжаться и так, и так. В разгар праздника в хрупкой элегантной красавице Белоснежке может проснуться коварная кикимора, укутанная травами. Она мгновенно считает эмоции окружающих, но свою тайну будет хранить в болоте.

Иван Билибин. Кикимора. 1934 годФото: ru.wikipedia.org

Лев - граф Дракула

Дракула - кровожадный и могущественный вампир. Это князь тьмы, властвующий над всеми кровососами мира. Его не могут одолеть простые смертные, так как у них для этого нет сил и возможностей. В глубине души романтичен.

Дева - Баба Яга

Ведьма-Яга знает толк в ступе, в снадобьях и полетах, но если придет хитрый красавец Иванушка, она не сможет посадить его в печь на лопате, заслушается сказками. Да и сама старушка при желании сможет стать по желанию то красавицей, то лягушкой.

Весы – Малифисента, Ганнибал

- Малифисента - та самая прекрасная, чистая сердцем девушка, что превратилась в злую колдунью. Когда-то Малефисента столкнулась с жестоким предательством, из-за чего ее сердце стало превращаться в камень. Настроение ее меняется то в ту, то в другую сторону- типичные весы.

Кадр из фильма

Еще один экстравагантный образ для этого знака с художественным вкусом - людоед Ганнибалл.

Скорпион – Франкенштейн и его монстр, ведьмы

Франкенштейн - гений, одержимый идеей победы над смертью. Укрывшись ото всех в своей мрачной лаборатории, доктор проводил исследования над трупами. В результате опытов появляется монстр, гонимый и страдающий. И тот, и другой - ипостаси Скорпиона.

Для девушек этого знака отлично подойдет образ любой из знаменитых колдуний, загадочных и сексуальных.

Стрелец – Аватар, женщина–кошка

Аватар - морской пехотинец, превращенный в обитателя планеты Пандоры. Это романтичный герой, бегающий, прыгающий, стреляющий из лука. Одновременно Стрелец - и ловкая женщина-кошка, мстящая недругам. Грациозность ее восхищает.

Козерог - Кощей бессмертный, скелет

Тот самый образ, в котором есть и большая сила, и тайна, и каменная жесткость в достижении целей. Кощей, кстати, умеет летать, шутить и любить, а скелет знает тайны жизни и смерти больше, чем кто-либо.

Кадр из фильма "КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ". (1944)

Водолей - инопланетяне, космические пришельцы

Они больше других связаны с космосом, поэтому, наблюдая за земной жизнью, слушают послания от других планет и часто пишут стихи.

Рыбы - привидения, русалки

Заблудшие привидения могут быть злодеями, хулиганами и добряками, как знаменитый Каспер, например. Многие из них хранят в себе мрачные тайны, призраков привлекают лабиринты древних замков. При этом схватить их невозможно. Как впрочем, и русалок, которые легко ускользают в свои глубины. Эти героини могут и пожертвовать собой ради любви, разбившись в пену, и утащить кого-нибудь на дно морское.