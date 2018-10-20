«Я не готова ставить на себе эксперименты»: «Экстремистка» Мария Мотузная объяснила побег в Киев

20 Окт. 05:49 2018-10-22T06:49:12+03:00

Девушка заявила, что не хочет жить, как на пороховой бочке

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Мария Мотузная, которую обвиняют в экстремизме за картинки в сетях, на днях покинула Россию. Сейчас девушка находится в Киеве. На своих страницах она написала, что не собирается просить политического убежища на Украине, что в этой стране она ненадолго и будет рассматривать другие варианты («Отсюда безопасно можно хоть куда» - уверена она).

Отвечая на многочисленные комментарии и обвинения, девушка пояснила свою позицию «Вконтакте»:

- Я собиралась уехать с первого дня. Просто не было возможности. Я не готова ставить на себе эксперименты а-ля помилуют/посадят. И мне безумно смешно, что началась кампания ботов и проклятий в мой адрес. Уважаемая АП (по всей видимости, алтайская прокуратура - прим.ред.), я понимаю, что вы никогда не простите мне, что не дала торжественно помиловать холопку!

Напомним, когда Верховный суд РФ принял поправки и разъяснил, как рассматривать подобную практику по экстремизму, дело Мотузной вернули прокурору. Поправки должны смягчить 282-ю статью, и появился шанс, что дело Марии прекратят из-за отсутствия состава преступления. Мотузная назвала это «подачкой», и приниматье ее она не собирается.

- Ваша «декриминализация» изначально выглядела как фарс. И ваши засланные казачки меня только веселят, - написала она.

Мария также сообщила, что скрывала свои планы покинуть Россию, так как ей попросту не дали бы этого сделать:

- Черт возьми, была конспирация, как бы глупо не звучало. Усыпление бдительности органов и т.д. Мне жутко жаль, если кто-то решил, что это лицемерие.

Мотузная пока не решила, в какую страну она поедет из Украины. Если же она вернется в Россию до того, как дело прекратят, ее могут посадить в СИЗО, сказал ранее адвокат девушки Роман Ожмегов.

- Ситуация неординарная. По сути, дело развалено, его вернули прокурору. Как отъезд Марии скажется на деле – неизвестно, - рассказал «КП» правозащитник.

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Эта история началась в мае 2018 года. Тогда в квартире Мотузной прошли первые обыски, а девушке были предъявлены обвинения по двум уголовным статьям (далее).

«Блин, отвалите»: Мария Мотузная пришла на суд в дерзкой футболке

Надпись на футболке по мотивам одной из картинок, за которые ее судят: Иисус говорит: «Ну кончились у меня лужайки, ваших заек некуда девать уже ***** [блин] ***** [отвалите]» (далее).