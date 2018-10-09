Суд вернул прокурору дело "экстремистки" Мотузной

СЕГОДНЯ 10:48 2018-10-09T11:15:56+03:00

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9 октября в Индустриальном районном суде Барнаула состоялось очередное судебное заседание по делу Марии Мотузной, которую обвиняют в экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за репостов в соцсети. В итоге суд вернул дело в прокуратуру. Самый вероятный ход дальнейших событий – дело Мотузной будет закрыто в связи с отсутствием состава преступления.

Еще на прошлом судебном заседании адвокаты Мотузной подали очередное ходатайство о прекращении уголовного дела, но судья его отклонил. Тогда один из адвокатов Марии Алексей Бушмаков заявил новое ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору. Такое решение он объяснил изменениями, внесенными 20 сентября 2018 года в Постановление Пленума Верховного Суда РФ №32 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности».

Адвокат Марии Мотузной Алексей Бушмаков уверен, что в связи с изменениями в законодательстве его подзащитная избежит какого-либо наказания.Фото: Олег УКЛАДОВ

– Следственные органы никогда не заморачивались о цели, об умысле. Сейчас это прописали в Пленуме Верховного Суда, который является законом для судей. Они им руководствуются при вынесении приговоров. Пусть анализируют умысел моей подзащитной. Пусть анализируют влияние тех репостов, которые она сделала на общественность. Мы по-прежнему настаиваем, что это просто картинки, которые не несут какого-либо негативного значения. Никаких народных волнений не последовало. Никто никого не побил. Общественной опасности нет, и это не преступление. Судить за это не нужно, – сказал Алексей Бушмаков журналистам, пока судья объявил перерыв для принятия решения.

Важным был и тот факт, что сторона гособвинения согласилась с доводами адвокатов. Заместитель прокурора Индустриального района Барнаула Антон Флаат признал, что в связи с "новеллами" в законодательстве уголовное дело необходимо вернуть в прокуратуру.

Более двух часов судье понадобилось, чтобы принять решение, в итоге, как всеми и ожидалось, уголовное дело в отношении Марии Мотузной вернули в прокуратуру.

После судебного заседания Алексей Бушмаков заявил журналистам, что теперь он на сто процентов уверен, что Мария Мотузная избежит какого-либо наказания и вполне возможно, что прокуратура прекратит это уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления.

Сама Мария Мотузная еще до сегодняшнего судебного заседания сказала, что уже устала от всего, что с ней происходит в последние месяцы. Но в связи с изменениями в законодательстве у нее оптимистичный настрой.

Суд над Мотузной.

- Каждый раз, когда я ехала на очередное судебное заседание, невольно думала, вернусь ли сегодня домой, а вдруг мне изменят меру пресечения. Сегодня я впервые поехала сюда со спокойной душой, – сказала Мария Мотузная еще до судебного заседания.

А в это время

В тот момент, когда адвокат Марии Мотузной Алексей Бушмаков общался с журналистами, к нему подошла женщина, которую правозащитник тепло поприветствовал. Всем тут же стало интересно, кто она?

С Натальи Телегиной сняли условный срок и судимость, которые она получили в декабре 2017 года за репосты.Фото: Олег УКЛАДОВ

Оказалось, что это жительница Барнаула Наталья Телегина, которая 5 декабря 2017 года получила два года условно за репосты в социальной сети «Вконтакте». Сегодня по ходатайству Алексея Бушмакова суд отменил условное наказание в отношении женщины, а также снял с нее судимость.

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