Барнаульцы ищут на кладбищах похищенного мужчину [онлайн-трансляция]

СЕГОДНЯ 08:55 2018-10-04T10:37:09+03:00

По словам очевидцев, Михаила Седова избили ломом, засунули в багажник и увезли

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Поздним вечером 2 октября в гаражном кооперативе Малахова, 107 произошло похищение человека. Как рассказал очевидец, неизвестные ударили ломом 38-летнего барнаульца Михаила Седова и запихнули мужчину в багажник его же автомобиля Subaru Trebeca (цвет серый графит).

После этого один из неизвестных сел за руль и автомобиль двинулся в сторону Павловского тракта. По словам коллег похищенного парня, появилась информация, что после мужчину переложили в багажник другой машины, которая ждала похитителей. Уже сделан фоторобот одного из подозреваемых:

После исчезновения краевой Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). А Subaru Trebeca нашли в поселке Октябрьском в лесополосе без номеров.

По словам соседа, в тот день Седов вместе с семьей вернулся с дачи – женой и двумя детьми, которых он высадил у подъезда дома. Сам же поехал в гараж ставить машину.

- Это очень спокойный, неконфликтный человек, совершенно уравновешенный. Вряд ли бы он стал сам нарываться на какой-то конфликт, - рассказывают о нем знакомые.

Михаил занимает должость исполнительного директора одной из фирм города.

Версии случившегося

В настоящее время рассматриваются две версии случившегося. Первая – машину Седова хотели угнать. Но эта версия, все же, маловероятна, так как автомобиль был брошен. Вторая версия – мужчина стал свидетелем закладки наркотиков, в результате с ним решили расправиться.

Судя по количеству крови в багажнике, не исключено, что мужчина жив. Возможно, что его где-то выбросили в одном месте, а машину оставили в другом месте.

Важно!

Если вы готовы помочь в поисках Михаила – сбор 4 октября в 14.00 у ворот нового Власихинского кладбища (в пос. Власиха). Тел. для связи – 8-963-521-6969.

Если у вас есть информация, которая поможет найти Михаила Седова, просьба откликнуться. Номера для связи 8-903-948-44-67 и 8-962-796-89-81.

Трансляция с поисков [обновляется]

13.03. Сейчас добровольцы (в их числе родные, знакомые, соседи, коллеги Михаила и просто неравнодушные люди) прочесывают Власиху, старое и новое кладбища, район ТЭЦ-3, озера. Об этом сообщили «Комсомолке» коллеги Седова.

- Нам очень нужны еще люди, требуются добровольцы! - призывают они.

Поиски на кладбище во Власихе

13.56 На новом Власихинском кладбище продолжается прочесывание местности. Количество добровольце, готовых подключиться к поискам, прибывает, но люди все еще очень нужны. Напоминаем номер для тех, кто хотел бы подключиться: 8-962-796-89-81. Прибывшие в 14-00 волонтеры начнут прочесывать лес.