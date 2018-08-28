Мария Мотузная о показаниях свидетелей: «У меня волосы дыбом вставали, что они несли»

СЕГОДНЯ 13:37 2018-08-28T13:46:24+03:00

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В Индустриальном районном суде Барнаула состоялось очередное заседание по делу Марии Мотузной, которую обвиняют в экстремизме и оскорблении чувств верующих. Неожиданно для всех этот процесс перевели в закрытый формат по просьбе свидетелей стороны обвинения.

Портрет на день рождения

Напомним, что это уже было третье судебное заседание по делу Мотузной. Сначала в зал судебного заседания запускали журналистов, а уже затем всех тех, кто раз за разом приходит в суд, чтобы поддержать девушку. Сама Мария Мотузная в этот раз вошла в зал суда одной из последних. В руках у нее был портрет с ее же изображением. Под ним цифра: 282, по номеру одной из уголовных статей, по которой ее и судят, и слово на английском языке, в переводе на русский означающее «сопротивление».

Портрет Марии МотузнойФото: Олег УКЛАДОВ

– У меня день рождения был в воскресенье, вот ребята подарили, – объяснила Мария любопытным журналистам происхождение портрета.

Уже через пару минут появился судья. В самом начале заседания представитель стороны государственного обвинения Юлия Польянко передала судье заявления от тех самых девушек Анастасии Битнер и Дарьи Исаенко. Именно они рассказали в полиции о том, что являются верующими и их чувства были оскорблены картинками, которые Мария Мотзуная сохраняла на своей странице «Вконтакте».

Суд над Марией МотузнойФото: Олег УКЛАДОВ

Также представитель прокуратуры передала заявление от оперуполномоченного Вадима Стрелкова, который был в квартире Марии Мотузной в то утро, когда девушка узнала, что у нее начались серьезные проблемы.

В этих заявлениях свидетели стороны обвинения написали, что в их адреса поступают угрозы якобы от самой Марии Мотузной и ее близких. В связи с этим они попросили суд, допросить их в закрытом порядке.

Удалившись на 15 минут для принятия решения, судья вернулся в зал заседания и сообщил, что допрос свидетелей будет проходить без посторонних глаз. Сначала попросили покинуть зал судебного заседания всех сочувствующих, следом выпроводили журналистов.

Суд над Марией МотузнойФото: Олег УКЛАДОВ

«Я никому не угрожала»

Больше часа пришлось работникам СМИ стоять под дверями. Свидетелей мы так и не увидели. Скорее всего, они ожидали в здании суда, когда все разойдутся. О том, как дальше проходил процесс, рассказала Мария Мотузная:

– Я себе не враг, конечно, я никому не угрожала. При допросе свидетелей у меня волосы дыбом вставали, что они несли. Были допрошены девушки. Они отказывались отвечать на вопросы, касаемо религии. Судья во всем их поддерживал. Ограничивал и отказывал в наших вопросах. Пришел оперуполномоченный, благодаря которому, я написала явку с повинной. Он сказал, что я сама проявила инициативу, чтобы ее написать. Конечно, это было не так.

Суд над Марией МотузнойФото: Олег УКЛАДОВ

После общения с журналистами Мария Мотузная не смогла сдержать эмоций и буквально разрыдалась на плече у своей подруги. По всему видно, что девушка старается держаться, но это ей дается крайне непросто.

– Судья огласил заявление свидетелей о том, что поступали угрозы от Марии и от ее близких родственников, на что я возразил, ведь никаких доказательств этому в суде не было представлено. Более того судья ушел в совещательную комнату на 15 минут. Полагаю, что по трем ходатайствам – это очень короткое время, чтобы принять решение. Пусть остается это на совести суда. Сейчас я возьму постановление, прочитаю, можно будет делать выводы о законности принятого решения, – прокомментировал адвокат Марии Мотузной Роман Ожмегов.

Адвокат Роман ОжмеговФото: Олег УКЛАДОВ

Он же обратил внимание на то, что заявления свидетелей и сотрудника полиции были напечатаны. Судья, зачитав их, не предоставил копии для ознакомления стороне защиты, что, по словам адвоката, является нарушением.

Следующее судебное заседание назначено на 11 сентября. «Комсомольская правда» будет следить за развитием ситуации.

Суд над Марией МотузнойФото: Олег УКЛАДОВ

Суд над Марией МотузнойФото: Олег УКЛАДОВ

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