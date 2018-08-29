2018-08-29T12:17:35+03:00
Дом. Семья

Колонии летучих мышей "атаковали" Барнаул

Но бояться этих "милах" не стоит
Анна АДАМАЙТЕС
Поделиться:
Летучая мышьЛетучая мышьФото: Андрей МИРЕЙКО
Изменить размер текста:

Какая только живность не атаковала Барнаул этим летом! То комары, то шелкопряд, то пауки, да не абы какие – желтосумочные! Для завершения картины в стиле «алтайское лето» природа решила добавить красок в виде летучих мышей. В конце августа крылатые млекопитающие стали залетать в открытые окна барнаульских многоэтажек, чем немало напугали жителей города.

Всемирную паутину заполонили истории про встречи с зубастыми, а также сопровождающие их легенды. Одна из них: летучие мыши могут укусить человека и наградить его какой-нибудь ужасной заразой. Однако пресс-служба Минприроды Алтайского края заверила: животные не опасны.

Не мышиные мыши

На самом деле, летучие мыши – вовсе даже не мыши и даже не грызуны, они относятся к отряду рукокрылых. Поэтому болезни, которые четко ассоциируются с мышами и крысами (вроде чумы), даже рядом не стояли с этими млекопитающими.

Не стоит опасаться и их укусов. Зверьки никогда не нападают на человека. Максимум, что они могут сотворить страшного – это с перепугу или из-за плохой погоды залететь в открытое окно или дверь и навести шороху. Их пугающий внешний вид – только вид, питаются рукокрылые исключительно насекомыми.

Против мыши два приема

Мыши зачастую залетают в окна Фото: Андрей МИРЕЙКО

Мыши зачастую залетают в окнаФото: Андрей МИРЕЙКО

Между тем, брать мышей в руки все-таки не стоит. Тонкая складка кожи, которая соединяет лапки и крылья, легко повреждается. И если ее порвать неловким движением, то вам будет неприятно, а мышке – смерть. Она уже не выживет в естественных условиях.

Чтобы выпроводить незваную гостью из дома, в Минприроде региона предложили взять в руки тряпку и ей деликатно выгнать животное в открытое окно. Если зверюга категорически полюбила ваше жилище и смываться в окно по-хорошему не хочет, попробуйте накрыть ее большой стеклянной банкой, снизу задвиньте отверстие картоном и выпустите на улицу.

Скоро улетят, но могут вернуться

Пресс-служба министерства также заверила, что пугать нас летучие мыши будут еще недолго. Все-таки город – не естественная для них среда обитания. Сейчас колонии млекопитающих попали в Барнаул из-за необходимости – они перемещаются в поисках лучшего места обитания. На прежней территории животные хорошо расплодились, и им стало тесно. Дальше они отправятся в сторону юга Алтая, к примеру, в пещеры Тигирекского заповедника, где им комфортно зимовать при +5 градусах. Возможно, в Центральную Азию или Казахстан.

Завершаются массовые перемещения колоний летучих мышей обычно в августе-сентябре. Однако на следующий год ситуация может повториться, и они вновь прилетят в Барнаул в это время – мыши ведь не знают, что им тут официально не рады. Если такое соседство категорически не нравится, специалисты регионального Министерства природы рекомендуют залатать в домах дыры и закрыть чердаки, тогда летучим мышам негде будет селиться, и они полетят искать себе другое пристанище.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На Алтае виновная в гибели трех детей отправится в колонию на три года
Виктор Томенко: В 2019 году решим проблему второй смены в Калманском районе
Погода на 30 августа 2018 года в Барнауле: туман и +22 градуса
В Алтайском крае дикие псы загрызли сотни уток, кур и гусей
Военные перекроют 30 августа движение по алтайской трассе
Опекуны и приемные родители Алтайского края подают заявки на получение гранта
В Алтайском крае мужчина напал на офис микрозаймов и избил сотрудницу
Энергетики установили современную игровую площадку в рубцовском дворе
Лот чистого сердца: журнал «Автограф» проведет благотворительный аукцион
Бродячие собаки облюбовали детскую площадку в Барнауле
В Барнауле более чем за миллион рублей отремонтируют переулок Благодатный
Председатель АКЗС: «Необдуманная оптимизация может озлобить людей»
Подборка специальных предложений от «Уральских авиалиний»
В Барнауле начали работать участковые избирательные комиссии
Барнаульский «Коммунальщик» обыграл на выезде «Метрострой»
Слухи о массовой драке в Барнауле опровергли в полиции
Барнаулец обманул 26 автомобилистов на 2,2 млн рублей
На Алтай-Коксе прошли соревнования газоспасателей
Жительница Барнаула, создающая авторские торты, обманула покупателя
Мужчину застрелили во время охоты в Алтайском крае
Барнаульцы все чаще стали замечать в городе летучих мышей
Власти объяснили, зачем вырубают деревья в центре Барнаула
Глава Минэнерго России оценил, как Алтайский край готовится к зиме
Владимир Путин уволил двух главных силовиков Алтайского края