Колонии летучих мышей "атаковали" Барнаул

СЕГОДНЯ 11:51 2018-08-29T12:17:35+03:00

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Какая только живность не атаковала Барнаул этим летом! То комары, то шелкопряд, то пауки, да не абы какие – желтосумочные! Для завершения картины в стиле «алтайское лето» природа решила добавить красок в виде летучих мышей. В конце августа крылатые млекопитающие стали залетать в открытые окна барнаульских многоэтажек, чем немало напугали жителей города.

Всемирную паутину заполонили истории про встречи с зубастыми, а также сопровождающие их легенды. Одна из них: летучие мыши могут укусить человека и наградить его какой-нибудь ужасной заразой. Однако пресс-служба Минприроды Алтайского края заверила: животные не опасны.

Не мышиные мыши

На самом деле, летучие мыши – вовсе даже не мыши и даже не грызуны, они относятся к отряду рукокрылых. Поэтому болезни, которые четко ассоциируются с мышами и крысами (вроде чумы), даже рядом не стояли с этими млекопитающими.

Не стоит опасаться и их укусов. Зверьки никогда не нападают на человека. Максимум, что они могут сотворить страшного – это с перепугу или из-за плохой погоды залететь в открытое окно или дверь и навести шороху. Их пугающий внешний вид – только вид, питаются рукокрылые исключительно насекомыми.

Против мыши два приема

Мыши зачастую залетают в окнаФото: Андрей МИРЕЙКО

Между тем, брать мышей в руки все-таки не стоит. Тонкая складка кожи, которая соединяет лапки и крылья, легко повреждается. И если ее порвать неловким движением, то вам будет неприятно, а мышке – смерть. Она уже не выживет в естественных условиях.

Чтобы выпроводить незваную гостью из дома, в Минприроде региона предложили взять в руки тряпку и ей деликатно выгнать животное в открытое окно. Если зверюга категорически полюбила ваше жилище и смываться в окно по-хорошему не хочет, попробуйте накрыть ее большой стеклянной банкой, снизу задвиньте отверстие картоном и выпустите на улицу.

Скоро улетят, но могут вернуться

Пресс-служба министерства также заверила, что пугать нас летучие мыши будут еще недолго. Все-таки город – не естественная для них среда обитания. Сейчас колонии млекопитающих попали в Барнаул из-за необходимости – они перемещаются в поисках лучшего места обитания. На прежней территории животные хорошо расплодились, и им стало тесно. Дальше они отправятся в сторону юга Алтая, к примеру, в пещеры Тигирекского заповедника, где им комфортно зимовать при +5 градусах. Возможно, в Центральную Азию или Казахстан.

Завершаются массовые перемещения колоний летучих мышей обычно в августе-сентябре. Однако на следующий год ситуация может повториться, и они вновь прилетят в Барнаул в это время – мыши ведь не знают, что им тут официально не рады. Если такое соседство категорически не нравится, специалисты регионального Министерства природы рекомендуют залатать в домах дыры и закрыть чердаки, тогда летучим мышам негде будет селиться, и они полетят искать себе другое пристанище.