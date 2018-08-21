Порхающая аномалия: Нашествие белых бабочек в Барнауле угрожает деревьям

21 Авг. 07:13 2018-08-22T07:18:07+03:00

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Жители Барнаула и других населенных пунктов Алтайского края могли заметить обилие белых бабочек. Многие задаются вопросом: не опасны ли эти насекомые? Как оказалось, эта тревога небеспочвенна. Непарный шелкопряд, а именно так называются бабочки, действительно представляет опасность для растений.

Казалось бы, чем может быть опасна бабочка? Порхает себе, и очень даже симпатично выглядит. Специалисты подсказывают, что сами по себе бабочки действительно не опасны, а вот гусеницы, которые появляются из яиц, отложенных этими бабочками, могут нанести серьезный урон лиственным растениям и кустарникам.

– Именно массовое скопление непарного шелкопряда представляет опасность для древесных лиственных пород, – говорит доктор биологических наук, профессор, Людмила Комарова. – Гусеницы этих бабочек поедают листья, оставляя только прожилки, так называемый скелет. Их пагубное влияние на растения может распространяться на значительных площадях. Как правило, когда угроза приобретает серьезные масштабы, используют санитарную авиацию для обработки пораженной территории, но бывает, что и эти меры не помогают. Гусеницы очень мобильные. Они легко адаптируются к химикатам и могут в следующей генерации снова возобновлять свою деятельность.

Между тем, хозяйства, которые ориентированы на выращивание злаковых культур, могут не опасаться, что непарный шелкопряд нанесет какой-либо урон урожаю. Как объясняют специалисты, шелкопряд выбирает плодово-ягодные культуры, поскольку ему нужны листья, которые содержат мезофилл. У злаковых культур он практически отсутствует.

Людмила Комарова добавила, что обилие непарного шелкопряда в конце августа – это аномалия для Алтайского края. Обычно эти бабочки появляются раньше. Наш эксперт полагает, что это связано с жаркой погодой, которая еще несколько дней назад установилась на всей территории Алтайского края.

Есть мнение, что ближайшие от нашего региона очаги размножения непарного шелкопряда находятся в Горном Алтае, и именно оттуда он мигрирует в Алтайский край. Очевидцы рассказывают, что в эти дни особенно много белых бабочек на Чемале.

Нанесут ли гусеницы какой-либо урон деревьям в Алтайском крае, мы узнаем только в следующем году, поскольку они, в основном, поедают только что распустившиеся листья.