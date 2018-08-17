2018-08-16T13:04:10+03:00
Общество

На Алтае активизировались ядовитые желтосумочные пауки

Членистоногих видели в ряде городов и сел Алтайского края
Анна АДАМАЙТЕС
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Паук Cheiracanthium имеет небольшой размер, всего 5-10 мм. Фото Сергея Торопчина с сайта amic.ruПаук Cheiracanthium имеет небольшой размер, всего 5-10 мм. Фото Сергея Торопчина с сайта amic.ru
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На пауков желтого цвета стали жаловаться жители Алтайского края в социальных сетях. Очевидцы утверждают, что это паук рода Хеиракантиум (Cheiracanthium). Их еще называют желтосумочными пауками. Членистоногие пугали людей в Барнауле, Новоалтайске, Бийске, Рубцовске, Поспелихинском, Зудиловском, Краснощековском и Локтевском районе. В основном на территориях частного сектора и дач, а также в лесах и парках. Жалуются люди и на укусы, которые описывают как крайне болезненные.

Укусил – иди в медпункт

Вот, что как описала последствия такого укуса для дочери Наталья Уланова из Новоалтайска на странице Barnaul 22 в «Одноклассниках»:

- Моментально палец опух и стал фиолетового цвета. На нее напала слабость и начало клонить в сон. Мы сразу же поехали в травмпункт. Там нам поставили укол какой-то и сутки наблюдали за нами. Потом еще один укол поставили и отпустили домой. Сказали, что мы были не первые, кто обращался к ним с подобным в том году.

Как рассказала «КП» Ирина Кудряшова, кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии и физиологии АлтГУ, Наталья поступила правильно, сразу обратившись в медпункт. Особенно это важно, когда дело касается детей.

- Укус этого паука очень болезненный, сопоставим с укусом осы. Но, по сути, не опасен, его можно перетерпеть. Опасной может быть аллергическая реакция на яд паука. Поэтому лучше обратиться в медпункт, где могут поставить антигистаминную инъекцию. А какой-то специальной сыворотки против яда Хеиракантиума нет, - рассказала биолог.

По словам Ирины Кудряшовой, фотографии паука, выложенные в Сети плохого качества, поэтому точно говорить, что это Хеиракантиум нельзя. Однако энтомолог не исключает такой возможности.

- Виды рода Cheiracanthium мы неоднократно находили, например, в Барнаульском ленточном бору в Павловском районе (проверка определения проводилась специалистами Института систематики и экологии животных СО РАН, Новосибирск). Так что не исключено, что жители края правы: они у нас есть, - сообщила она.

Чем жарче на Алтае, тем больше пауков

Специально на человека, как на жертву, желтосумочные пауки не нападают. Однако если их потревожить, к примеру, задеть или нечаянно придавить, они укусить могут. По словам Ирины Кудряшовой, паук ведет ночной образ жизни, а днем прячется в убежище, сплетенное из травинок и паутины или под камнями. В дома он попадает случайно, паутины там не плетет, поэтому опасаться, что паук останется в жилище человека надолго, не стоит. Это не его среда обитания.

Наступить на него в траве или на полу дома маловероятно, поскольку паук стремится залезть наверх, например, на куст или мебель в доме, если проник в него. Полностью предотвратить ситуации столкновения с пауками невозможно. Здесь единственный совет: проявлять бдительность в работе в саду, закрывать окна и двери в доме.

Активизацию желтосумочного паука на территории Алтая биолог объясняет сменой климата в регионе, который стал более сухим и жарким, т.е. благоприятным для жизни и размножения членистоногого. Между тем жил членистоногий в регионе всегда, просто практически не проявлял себя.

- По-моему мнению, не исключено возрастание количества укушенных, как это происходит в европейской части России и Украине, поэтому самое время предупредить население края, не преувеличивая опасность, - сказала Ирина Кудряшова.

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