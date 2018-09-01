Сергей Шубенков стал победителем «Бриллиантовой лиги»

СЕГОДНЯ 08:00 2018-09-01T08:39:57+03:00

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Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков стал победителем престижного турнира «Бриллиантовая лига».

Последним этапом турнира стали соревнования в Брюсселе - Мемориал Ван Дамме. Они завершились накануне, 31 августа. Для российского легкоатлета, который до сих пор выступает в нейтральном статусе, этот старт стал самым выдающимся в текущем сезоне. Сергей Шубенков смог не только взять впечатляющий реванш за, по сути, поражение на чемпионате Европы в Берлине. Сибиряк оставил победителя ЧЕ-2018 Паскаля Мартино-Лагарда далеко позади.

Подопечный заслуженного тренера России Сергея Клевцова прошел свою коронную дистанцию в 110 метров с барьерами за 12.97! Вторым пришел серебряный призер Олимпийских игр Орландо Ортега (Испания) — 13.10, «бронза» у Хансла Пачмента (Ямайка) — 13.35. Действующий чемпион Европы Паскал Мартино-Лагард только четвертый - 13.36 – для него это провал.

Men 110m Hurdles Diamond League Final Brussels 2018.Men 110m Hurdles Diamond League Final Brussels 2018

Стоит отметить, что для Шубенкова разменять 13 секунд в этом сезоне стало делом привычным. Во-первых, он стал единственным спринтером, кому это удалось, а во-вторых, он сделал это четыре раза! Так, на международных соревнованиях в Монтрёе (Франция) в конце июня Сергей финишировал за 12,99 (кстати, именно с таким же временем в 2015 году он победил на чемпионате мира). Затем 2 июля на международных соревнованиях «Мемориал Иштвана Дьюлаи» в венгерском Секешфехерваре барьерист обновил рекорд России (тот самый, который сам же установил в 2015 году на ЧМ) и одновременно улучшил свой показатель – 110 метров с барьерами за 12,92 секунды! Спустя еще три дня, 5 июля в Лозанне, на этапе «Бриллиантовой лиги» барнаулец показал 12,95 секунды.

Что касается финала «Бриллиантовой лиги», то Сергей с самого старта начал стремительно отрываться от соперников, так что на финише был на голову впереди всех остальных. Причем как показалось со стороны, бежал он довольно легко.

- Я снова почувствовал себя сильным после неудачи в Берлине. Сегодня для меня важно было победить, и это придало мне уверенность перед заключительными стартами сезона, - признался Шубенков в интервью пресс-службе «Бриллиантовой лиги».

Для Шубенкова победа в финале престижных соревнований – это уже второе достижение в его карьере. Впереди у спортсмена еще три старта: этапы Мирового вызова в Падуе и Загребе и Континентальный кубок в Остраве. На этом его сезон завершится.

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