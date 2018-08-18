2018-08-17T19:45:20+03:00
Спорт

Сергей Шубенков: Надо срочно менять резину!

Вице-чемпион Европы по легкой атлетике вернулся после соревнований домой, в старый манеж
Анна СЕМИНА
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Сергей Шубенков и его тренер Сергей КлевцовСергей Шубенков и его тренер Сергей КлевцовФото: Анна СЕМИНА
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Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков на днях вернулся домой с объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.

Не ожидали, что будет «серебро»

Подробности с самого турнира стали одной из тем, которую спортсмен и его тренер Сергей Клевцов обсудили на встрече с алтайскими журналистами. Перед началом беседы мы вместе с легкоатлетом посмотрели видео его старта.

- Вот где-то тут я уже стал его (Паскаля Мартино-Лагарда, выигравшего у Шубенкова 0,002 секунды. – прим.авт.) нагонять, а потом раз! И отстал немного, - комментирует барьерист. – А вот тут было больно (падать после финиша. – прим. авт.). Да и до сих пор больно в определенных местах.

Кажется, это видео он пересматривал уже миллион раз и теперь может точно сказать, что же в тот день пошло не так.

- Мы с тренером считаем это вступление очень неудачным по той причине, что был показан одинаковый результат с французом Паскалем Мартино-Лагардом – 13,17. Нас с ним буквально развели по тысячным секунды. Мое второе место нами как бы не предполагалось. Мы проводим неплохой сезон, вышли на серьезные секунды, несколько раз я пробежал из 13-ти секунд, пять раз занимал первое место в мировом рейтинге… Того, что на чемпионате Европы будет «серебро» - мы не ожидали.

Сергей Шубенков и его тренер Сергей Клевцов Фото: Анна СЕМИНА

Сергей Шубенков и его тренер Сергей КлевцовФото: Анна СЕМИНА

- Что не получилось?

С.Ш.: - Соревнования дались мне сложно. Бежалось тяжело. Предварительные старты хоть и прошел с запасом, но ощущение, что что-то идет не так, было. Почему это произошло, лучше меня расскажет тренер. Понятно одно – такое выступление – это не то, за чем мы туда ехали. Именно поэтому «серебро» мы считаем неудачей. Физически я оказался не вполне готов. Искать причины в плохом самочувствии, в акклиматизации, в том, что встал не с той ноги, слишком плотно позавтракал или наоборот слишком не плотно – не стоит. Они не в этом. Они более серьезные и глубинные. Связаны с тренировкой и подготовкой.

- Сергей Александрович, вы заметили, что с вашим подопечным что-то не то происходит?

С.К.: - Физически и функционально спортсмен к соревнованиям был готов замечательно. Видите, сезон изначально немного странный и большая часть вины за то что произошло лежит на мне. Я положился на то, что преимущество соперниками есть, и я решил, что будет лучше поберечь силы спортсмена и дать отдохнуть, сберечь какой-то ресурс, все равно же выиграем. Побегай мы день или два перед стартом – все было бы иначе – не надо было бы эти тысячные считать.

С.Ш.: - Мы ориентировались на чемпионат мира 2015 года. Но там соревнования шли в три дня: в первый я был еле жив, во второй все намного лучше, а в третий вообще все прекрасно. А тут получилось в итоге так, что рассчитывали на два, а получилось все в один и это был тот самый первый день, когда мне тяжелее всего.

Медаль Сергея Шубенкова Фото: Анна СЕМИНА

Медаль Сергея ШубенковаФото: Анна СЕМИНА

- Как сама организация турнира, ведь это был первый объединенный чемпионат Европы?

С.Ш.: - Несмотря на то, что это была Германия, организация была так себе. Все почему-то сравнивали этот чемпионат Европы с чемпионатом мира 2009 года, который также прошел в Берлине, на этом же стадионе. У нас тогда даже был талисман, как сейчас – этот же медведь. Только сейчас он стал немножко более загорелым. Накладок по организации было довольно много: автобусы ходят с опозданием, да и вообще не всегда и не везде. Произошло две аварии с участием этих автобусов. Несмотря на то, что чемпионат был объединенный, в Берлине были только легкоатлеты, все остальные в Глазго. Было очень странно, чувствовалось, что мы как-то отдельно. А вообще Германии легкую атлетику любят. Стадион был битком, а это 50 тысяч человек. По телевизору показывали на главных каналах.

- Как организаторы разобрались в том, что легкоатлетическая команда под нейтральным флагом, а остальные нет? Как происходил подсчет в медальном зачете?

С.Ш.: - В нашей гостинице на первом этаже подписывали маркером какие страны на каком месте. И ведь никто не думал про то, что мы отстранены. Писали как есть. Потом видимо кто-то наябедничал и в один прекрасный день на первой строчке оказалась не Россия, а ANA. Я так понял, что волонтеры вообще не в курсе были того, что мы как-то отстранены. Только под конец они догадались, что надо сделать легкоатлетическую таблицу и таблицу всех остальных.

Сергей Шубенков с журналом к ЧЕ-2018 Фото: Анна СЕМИНА

Сергей Шубенков с журналом к ЧЕ-2018Фото: Анна СЕМИНА

Тренировочной базы нет

Что касается тренировочной базы – а это сейчас один из самых актуальных вопросов, то проблемы более чем серьезные – тир, он же манеж на территории училища Олимпийского резерва, где все эти годы тренировался Сергей, опечатан. Сооружение находится в аварийном состоянии. Да, еще буквально недавно там было подготовлено все для того чтобы начал латать крышу, но в последний момент строители отказались, побоявшись того, что она в любой момент может обвалиться.

Сергей Клевцов лично отправился в правительство региона, где встретился с врио заместителя губернатора и был приятно удивлен, когда его просьбу наконец-то услышали: тренировочная база нужна и чем быстрее, чем лучше. После этого в манеже побывали специалисты, которые сказали, что восстановить реально и его.

С.К.: - Когда Елена Александровна (Лебедева, начальник управления спорта и молодежной политики, - прим.авт.) задала вопрос почему комиссия нам категорично сказала, что ничего нельзя сделать, один из них сказал: «Видимо им не хватило знаний, профессионализма и, возможно, они просто не хотели брать на себя ответственность». И все же я надеюсь, что сейчас ситуация на самом деле развернулась вспять, потому что если этого не произошло, то это неправильно. Наша позиция – идти до конца. Власти на местном уровне должны знать об этой проблеме, по крайней мере в таком ключе, в котором мы ее подаем. Мы без этого объекта не обойдемся.

Вообще серьезные проблемы с тиром начались в 2015 году, хотя и до этого на дорожках порой пришлось ставить тазики, потому что крыша текла. При этом какие-то задачи решались – постелили резину в зале и на улице

- Правда когда собирались перестилать покрытие в легкоатлетическом манеже «политеха», нас спросили какие дорожки надо. Мы ответили, так там все сделали с точностью до наоборот, - говорит Шубенков.

- Я так подозреваю, что это покрытие для теннисных кортов и оно не предполагает тренировки в шипах, только в кроссовках, - добавляют Сергей Клевцов.

- Я недавно специально ходил посмотреть в каком состоянии дорожки. Видно, что наверно от отчаяния какие-то совсем большие дырки там пытаются заклеить, замазать, залепить, - говорит Шубенков.

Сувенир из Берлина Фото: Анна СЕМИНА

Сувенир из БерлинаФото: Анна СЕМИНА

Что касается открытых площадок, что большинство из них уже безвозвратно утеряны: на стадионе «Динамо» дорожки развалились и там остается только проводить тренировки на трибунах, «Локомотива» больше вообще, как стадиона не существует, у СДЮШОР №2 покрытие новое, но уложено непрофессионально – на старый асфальт, «Лабиринт» же наиболее подходящий вариант, то его называют не иначе как «полуфабрикат» - он просто недоделан. Помимо этого есть проблема с расписанием – слишком сложно вклиниться в него. Да и раздевалок, сектора и тренажерного зала нет.

- На самом деле я себя как-то неловко чувствую. Вроде ходишь, глотку рвешь, кричишь, что резина старая, резина плохая, резину надо срочно менять, сделать хорошее покрытие! Вот оно есть и… И нет его. Была бы резина нормальная, да может, и бегали бы дальше, - говорит барьерист.

Проблема острая и ее надо срочно решать. Сергей Клевцов даже называет конкретный срок – до ноября – в это время начнется подготовка его подопечного. В том случае, если тир не будет открыт, подготовка сорвется.

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