Юного политика из Бийска обвинили в пропаганде гомосексуализма

СЕГОДНЯ 14:02 2018-08-09T14:18:53+03:00

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16-летний школьник из Бийска Максим Неверов уже успел снискать скандальную славу в регионе за счет своих неоднозначных общественно-политических выпадов.

В Наукограде весной 2018 года он устроил перформанс, отправив в адрес мэрии 12 взаимоисключающих заявок на проведение публичных мероприятий. Самой нашумевшей и обсуждаемой акцией в этом списке оказался «Митинг за права геев». Одновременно была послана заявка и о митинге против геев (обе заявки отклонили). В тот момент Максим категорически отрицал и отрицает до сих пор свою причастность к сообществу ЛГБТ. Однако осадочек у кого-то, видимо, остался…

На днях подростка пригласили на комиссию по делам несовершеннолетних, которая вынесла вердикт: Максим виновен по ст. 6.21 КоАП РФ «пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Наказание – 50 тыс. рублей штрафа. Уведомление о проведении митинга в деле никак не фигурировало. А обвинение было построено на пресловутых мемах в «ВКонтакте» (как и в случае с Марией Мотузной и другими обвиняемыми в экстремизме).

История в голубых тонах

Четыре картинки, найденные в профиле Максима по итогам культурологической экспертизы признали пропагандирующими нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних. Эксперт их описал так (это «КП» озвучил юный политик): «Содержит изображения молодых людей, демонстрирующих свои тела в нижнем белье. Один из молодых людей обнимает другого».

Наличие сохраненных на странице картинок Максим не отрицает, но утверждает:

- Цели пропагандировать что-то у меня не было!

Адвокат парня Артем Лапов тоже считает картинки безобидными.

- На некоторых из них действительно можно усмотреть демонстрацию однополых отношений. Но пропаганды там нет, - говорит он.

По словам адвоката, чтобы картинки были признаны пропагандирующими, они должны побуждать к каким-то действиям (например, к смене сексуальной ориентации), а этого в крамольных мемах нет.

- Эксперт не объяснила, в чем состоит побудительный мотив в картинках. Написала, что дополнительного описания не требуется, - сказал он.

Европейский суд спорит с бийской комиссией

Адвокат Неверова также заявил, что ст. 6. 21 КоАП в принципе не может применяться.

- В прошлом году Европейский суд по правам человека вынес решение, что факт применения этой статьи является дискриминационным, а положения данной статьи размыты. Из-за этого они могут быть применены к кому угодно. Закон же, по мнению Европейского суда, должен быть прозрачным, - говорит адвокат.

Он считает, что в деле Неверова были и другие нарушения, в том числе процессуальные. Много вопросов, считает адвокат, к экспертизе. Например, Максима не ознакомили с определением о назначении экспертизы до ее проведения. В результате парень был лишен шанса отвести экспертов и выбрать другую организацию для проведения экспертизы. Да и сам факт назначения именно культурологической экспертизы вызывает у адвоката вопросы. Он считает, что лингвистическая была бы более объективной.

Готовы идти до конца

9 августа Максим получил на руки итоги решения комиссии по делам несовершеннолетних. В течение 10 дней он намерен подать апелляцию в бийский городской суд. При этом на положительный исход в родном городе он не рассчитывает – подросток убежден, что обвинения в его адрес на самом деле имеют политическую окраску (Неверов курирует в «ВК» группу «Протестный Бийск», состоит в Молодежном парламенте). Добиться решения в свою пользу он намерен в судах высшей инстанции, не исключая возможности обратиться в Европейский суд по правам человека.