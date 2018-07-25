Полицейские поставили на учет алтайских школьниц, зарубивших котенка

25 Июль 18:35 2018-07-27T07:37:21+03:00

Посередине девочка, которая разрубила котенка, с родителями. Фото со страницы в социальных сетях

А на их родителей составили протоколы за "неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних"

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Двух алтайских школьниц, разрубивших котенка топором, поставили на профилактический учет в полиции. В настоящее время в суд направлены материалы, которые позволят поместить их в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Алтайскому краю.

На родителей юных живодерок полицейские также составили протоколы за "неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". По закону им грозит предупреждение и штраф до пятисот рублей.

Ранее временно исполняющая обязанности уполномоченного при губернаторе Алтайского края по правам ребенка Ольга Казанцева сообщила, что с каждой из девочек будет проведена профилактическая работа.

- Все меры, в том числе безопасности детей, в связи с произошедшим, предусмотренные законом, принимаются. Оценка действий школьниц будет дана правоохранительными органами, - сказала Казанцева. В настоящий момент неизвестно, где находятся девочки – им угрожают расправой.

Скриншот с видео

Напомним, жестокое видео выложили в сеть в минувший понедельник, 23 июля. На кадрах девушка топором разрубает котенка, а после разделывает его ножом. Все это снимает ее младшая сестра. Обе девочки являются дочерьми главы Михайловского сельсовета Бурлинского района Алтайского края. В среду, 25 июля, в интернете появилось видео, на котором мужчина извинился перед всеми, кто увидел убийство беззащитного животного. По его словам, девочки объяснили свой жестокий поступок тем, что котенок был болен и они таким образом помогли ему избежать мучений. При этом мужчина добавил, что оправданий поступку девочек не ищет.

- По закону за жестокое обращение с животными привлекают к ответственности с 16 лет. Однако эта статья уголовного кодекса на практике оказывается "полумертвой", - говорит юрист Михаил Жуков. - Уголовное дело в данном случае будет возбужденно однозначно, а вот по поводу реального наказания (ст. 245 УК предусматривает до 6 лет лишения свободы – прим. авт) – большие сомнения. Как правило, живодеры отделываются штрафами. Учитывая, что преступление небольшой тяжести и тот факт, что девочка искренне раскаивается, ее могут освободить от уголовной ответственности. Но при этом обязательно поставят на учет.

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