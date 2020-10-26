«Переболеть или привиться должны примерно 500 тысяч человек»: главный эпидемиолог Алтайского края рассказал, когда отступит коронавирус

Почти каждый день оперштаб публикует неутешительную статистику – каждый день погибают в пределах 10 человек с подтвержденным коронавирусом. Фото: Олег УКЛАДОВ

Главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова рассказала, при каких условиях может отступить коронавирус – для этого переболеть ковидом или привиться от него должны порядка 500 тыс. человек. Это примерно 25 процентов от всего населения региона. Цифры взяты по аналогии с ситуацией по заболеваемости гриппом. Причем 25 процентов - это минимум. К примеру, в крае от гриппа ежегодно прививаются около 60 процентов жителей.

- На сегодняшний день нет научных данных, сколько именно процентов населения должны иметь иммунитет для того, чтобы появилась иммунная прослойка. Если ориентироваться на цифры по гриппу, то коронавирусный иммунитет должны иметь примерно 500 тысяч человек, - говорит Ирина Переладова.

Про прививки

Иммунная прослойка позволит прервать массовое заражение и передачу вируса от одного человека другому.

Сейчас, по официальной статистике, коронавирус перенесли порядка 18 тыс. жителей региона из 2 млн. Пока в крае привились 42 человека. Второй транш поставки вакцины ожидается до конца октября – это еще около 2 тысяч доз.

Кстати, Переладова была в числе первых, кто поставил себе прививку. По ее словам, у нее не возникло никаких побочных эффектов.

Сейчас в сети можно встретить много статей на тему того, что новая вакцина толком не апробирована, насколько она вообще безопасна?

- Это популистские доводы и хаос в головах, которые вносят сумятицу в отношении вакцинации. Вакцина прошла все регистрационные этапы, официально разрешена к применению. Антипрививочникам какую вакцину не возьми, все плохо. Мы будем уповать на инструкцию и методические рекомендации, которые разработаны минздравом, - говорит эпидемиолог.

Про повторные заболевания

Часто приходится слышать истории людей, у которых тесты на ковид дают положительный, затем отрицательный, а потом снова положительный результат. Причем все это происходит в пределах длительного времени. Есть ли сейчас данные о повторных заболеваниях ковидом?

- Мы заметили еще с самого начала эпидемии эту особенность. Первыми это начали отмечать детские педиатры. У детей оказалось длительное вирусовыделение, причем само заболевание протекало в легкой форме или вообще бессимптомно. Про сообщение, что человек может быть заразным до 90 дней, говорить пока рано. Как ведет себя вирус, будет понятно после окончания эпидемии после полного сбора информации, - говорит Переладова.

«Не пугайте, я Сталина видел»

Почти каждый день оперштаб публикует неутешительную статистику – каждый день погибают в пределах 10 человек с подтвержденным коронавирусом. Мы попросили эпидемиолога оценить эти цифры.

- Число умерших от коронавирусной инфекции в Алтайском крае чуть меньше среднего по России. Мы всегда видим худшее, смотрим на смертность, я хочу акцент на другое сделать – у нас есть старшее поколение, которое через все это прошло и теперь здорово. Мы же не говорим, если человеку 60-65 лет, он обязательно пойдет в реанимацию. Среди старшего поколения также распределяется различное течение болезни - от бессимптомного до тяжелых форм. Есть удивительные ситуации, когда люди даже старше 90-100 лет, пройдя серьезное лечение, в том числе и интенсивную терапию, в добром здравии выписываются домой. Нам пациенты иногда говорят: «Я Сталина видел, а вы меня тут коронавирусом пугаете, выписывайте домой!», - говорит Переладова.