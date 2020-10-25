У девочки, упавшей в трехметровый колодец в Барнауле, оказалась сломана височная кость

Ребенок упал в открытый канализационный люк во время прогулки с бабушкой Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

У двухлетней девочки, упавшей вечером, 24 октября, в канализационный люк на улице Аванесова оказалась сломана височная кость. При этом ранее сообщалось, что изначально видимых повреждений на теле ребенка обнаружено не было.

Только после детального осмотра медики диагностировали у девочки перелом височной кости головы. По факту падения малолетнего ребенка в колодец следователи организовали проверку.

– Следователям предстоит выяснить обстоятельства произошедшего, а также установить организацию, отвечающую за надлежащее обеспечение безопасности коммунальных объектов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – сообщают в пресс-службе регионального Следкома.

Напомним, ребенок упал в открытый канализационный люк во время прогулки с бабушкой. В какой-то момент внучка скрылась из виду. Бабушка обнаружила ее по следам на снегу. Ребенок плакал на дне трехметрового канализационного колодца, который припорошило листьями и свежим снегом. Девочку достали из канализации спасатели с помощью лестницы-палки.

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