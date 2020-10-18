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На Алтае сошла лавина

По предварительной информации, погиб специалист, который вел подсчет численности горного козла
Анна СЕМИНА
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Спасатели обнаружили тело одного сотрудника охоткомитета

Спасатели обнаружили тело одного сотрудника охоткомитета

Фото: Анна СЕМИНА

Спасатели установили, что в горах Республики Алтай сошла лавина и в результате чего погиб сотрудник охоткомитета.

Напомним, с начала октября в Кош-Агачском, Онгудайском и Улаганском районах республики ведется подсчет популяции сибирского горного козла и горного барана (аргали). Исследованием занимаются сотрудники Алтайского и Катунского заповедников, Сайлюгемского нацпарка Всемирного фонда дикой природы (WWF) и других организаций. Работы планировались до конца ноября.

Однако, как стало известно, в минувшую пятницу, 16 октября, в обозначенное ранее время к основной группе сотрудников комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай не присоединились два человека. Они должны были вести учет в районе урочища Казаныгир (Кош-Ашачский район). На связь они также не вышли. Руководитель группы обратился за помощью к спасателям.

На поиски пропавших выдвинулись полицейские, группа пожарной части № 12 с. Кош-Агач, группа спасателей Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России на вертолете МИ-8 «Авиалесоохраны». Операцию проводили в районе Тархатинского озера.

Как стало известно, сегодня, 18 октября, спасатели обнаружили тело одного из пропавших сотрудником комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира. Об этом сообщают «Новости Горного Алтая» со ссылкой на региональный главк МЧС. По предварительной информации, сотрудники комитета попали под лавину. В настоящее время продолжается операция по поиску второго человека.

- Спасатели обследуют место, где сошла лавина, ищут щупами, копают снег с камнем. Площадь поисков – 150 на 300 метров, глубина снега – до двух метров, - сообщает источник.

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На поиски также выехала группа сотрудников вышеуказанного комитета, полицейские, группа Пожарной части № 12 с. Кош-Агач, группа спасателей Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России на вертолете МИ-8 «Авиалесоохраны» (подробнее)

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