На Алтае пропала группа по учету козлов

Пропавшая группа находится примерно в районе урочища Казаныгир (Кош-Ашачский район Фото: Анна СЕМИНА

В горах Республики Алтай спасатели отправились на поиски группы, которая занимается учетом сибирского горного козла и горного барана (аргали).

Как сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону, 16 октября в назначенное время группа из двух сотрудников Комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай, находящаяся примерно в районе урочища Казаныгир (Кош-Ашачский район) не вышли на место встречи с основной группой. В этой связи руководитель обратился за помощью спасателей.

По данным ведомства, на поиски также выехала группа сотрудников вышеуказанного комитета, полицейские, группа Пожарной части № 12 с. Кош-Агач, группа спасателей Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России на вертолете МИ-8 «Авиалесоохраны».

- Поиски будут проводиться в районе Тархатинского озера, - добавляют в главке МЧС.

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