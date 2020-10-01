На Алтае пересчитают козлов

Помимо козлов специалисты пересчитают горных баранов Фото: Татьяна Гейнрих

В Республике Алтай пройдет первый масштабный учет сибирского горного козла – козерога.

Исследование проведут сотрудники Алтайского и Катунского заповедников, Сайлюгемского нацпарка Всемирного фонда дикой природы (WWF) и других организаций.

Подсчет популяции козерога будут проводить с начала октября до конца ноября в общедоступных охотничьих угодьях и в границах особо охраняемых природных территорий в Кош-Агачском, Онгудайском и Улаганском районах республики.

- По сообщениям участников регулярных экспедиций по Горному Алтаю, в некоторых уголках визуально козерогов фиксируют реже, чем даже пять лет назад. Это тревожный сигнал, потому что благополучие снежного барса напрямую зависит от количества козерога — главной добычи редкого хищника. Долгосрочное сохранение снежного барса невозможно без сохранения его кормовой базы, — говорит старший координатор представительства WWF в Алтае-Саянском экорегионе Александр Карнаухов.

В правительстве региона рассказывают, что ранее участники экспедиции уже провели совещание, на котором поделили территории учета, разбились по группам, а также запланировали сроки учета и согласовали ее методику.

Помимо горных козлов специалисты подсчитают численность горного барана. Если численность животных будет недостаточна, то будут разработаны дополнительные мероприятия по сохранению популяции.