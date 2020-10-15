Проверка на базаре. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Проверку Старого базара в Барнауле назначили на четверг, 15 октября. После внесения изменений в коронавирусный указ теперь людей без масок нельзя не только обслуживать, но и пускать в магазины, торговые центры, а у продавцов еще должны быть перчатки на руках. Вот это-то и собрались проверять сотрудницы Роспотребнадзора.

Люди в красном

Если честно, я думал, что рейд будет липовый, и торговцев заранее предупредили о визите ревизоров.

- Вас сейчас проверять из Роспотребнадзора будут, - говорю девочке из отдела с травами, чтобы посмотреть на ее реакцию.

Она вдруг ойкнула и на всякий случай натянула маску повыше. Спрашиваю, неужели не предупредили?

- Говорили, что рейды будут, но что именно сегодня – нет, - уверила девушка.

Старый базар получил предписания за нарушения эпидрежима Фото: ОЛЕКСЮК Иван

А в это время на парковке перед центральным входом уже собралась группа журналистов и три сотрудницы из Роспотребнадзора в красной форме. Конечно, их заметили – щупленький охранник в крутке на три размера больше нужного суетливо заглядывал в отделы, проверить, все ли в масках. До этого он неприметно бродил где-то у черного хода, где и прилавков-то нет.

Проверяющие вошли. Напротив входа - прилавок, за ним стоит женщина, напряженная, будто на нее мчится разъяренный индеец. У нее уже приготовлены средства для дезинфекции. Ревизоры идут дальше, опрашивают продавцов – где средство для обработки рук, почему на флаконе нет наклейки. Продавщица лопочет, что отлетела…

Старый базар получил предписания за нарушения эпидрежима Фото: ОЛЕКСЮК Иван

- Наконец-то проверять начали, - буркнула проходящая мимо покупательница с болтающейся под носом маской.

Отделившись от группы, поднимаюсь на второй этаж, а тут, похоже, еще никто не знает про проверку – в мясном, вообще, по коронавирусным временам, творится беспредел: миловидная хохотушка стянула маску и что-то рассказывает напарнице, перчаток у половины продавцов на руках нет. Но это может и к лучшему – один из них рубит тушу топором – в перчатках он мог бы и выскользнуть. Первыми, что дело неладно, сообразили парни-азиаты у фруктов, принесли дезинфекторы, начали натягивать перчатки.

Не штрафуйте!

Вскоре на второй этаж поднялась инспекция. У павильона с хлебом остановились – используется дезинфицирующее средство против микробов, а должно быть от вирусов.

- Как не то! Нам говорили, что это подходит, - удивляется продавщица. – Не штрафуйте, мы не знали. Мы все соблюдаем – вот тут у нас для сотрудников маски запасные, термометр, вся аптечка собранная… и бактериальные салфетки, и рулончики, и для покупателей маски, думала, все есть, - говорит продавщица. – Если выпишут штраф это просто сразу закрыться – покупателей мало, а аренду платить надо, зарплату платить надо, налоги…

Проверка закончилась, по ее итогам предписания получили три точки.

- Мы видим, что большинством хозяйствующих субъектов предложенные мероприятия по профилактике коронавируса соблюдаются. Выявлены единичные факты несоблюдения требования в части используемых дезинфицирующих средств, то есть они обладали только противомикробной активностью, был факт отсутствия в туалетах санитайзеров и антисептиков для обработки рук. Исполнение проверят в течения трех-пяти дней. Если не исправятся, ответственность может быть в виде штрафа (для ИП до 150 тысяч, для организаций до 500 тысяч рублей) и приостановления деятельности, - подвел итог начальник отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Елена Боброва.