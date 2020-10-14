Как оформить больничный в Алтайском крае во время пандемии

Не все организации в крае работают с электронными листками Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае вот уж месяц бушует пандемия. Сейчас, когда врач может назначить лечение по телефону, а люди старше 65 лет находятся на самоизоляции, назрел вопрос оформления больничного. Всегда ли необходимо идти в поликлинику, чтобы оформить листок нетрудоспособности – рассказали в краевом отделении Фонда социального страхования.

Быстро и удобно

С 2017 года оформить больничный лист в крае можно дистанционно. Делается это быстро и удобно, но есть два обязательных условия:

- у больного, действительно, есть показания для выписки листка. Решение об оформлении больничного принимает лечащий врач;

- организация, в которой трудится заболевший, и медучреждение должны работать с электронными больничными.

В настоящее время 71% работодателей Алтайского края работают с ЭНЛ (электронными листками нетрудоспособности). По данным на 1 сентября этого года, каждый второй больничный был оформлен именно онлайн.

- Это позволяет минимизировать контакты гражданина с медработниками, исключить повторные посещения медорганизаций в случае возникновения ошибок. За восемь месяцев гражданам выплачено 4,3 млрд рублей пособий по временной нетрудоспособности и материнству, - подчеркнули в Фонде.

Алгоритм оформления электронного больничного прост: пациент предоставляет медорганизации свое согласие на выписку листка, а затем врач вносит всю информацию в базу данных и заверяет электронной подписью учреждения. Когда лечение закончится, то пациент получает номер электронного документа и сообщает его своему работодателю, который, в свою очередь, передает данные в Фонд социального страхования. Кстати, как работодатель, так и сам пациент смогут проследить весь путь документа через личный кабинет на сайте Фонда.

Если работодатель или организация не работают с ЭНЛ?

В этом случае пациенту придется оформлять листок традиционно. Для этого необходимо обратиться в медицинскую организацию двумя способами: вызвать врача на дом или записаться на прием в поликлинике.

Для тех, кто на самоизоляции

В начале октября по указу губернатора Алтайского края для лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболевания продлили режим самоизоляции. Он действует до 14 ноября. Для работающих пенсионеров, которые не находятся в отпуске или на дистанционном режиме работе, этот листок тоже оформляется дистанционно.

Для оформления, по сути, необходимо лишь уведомить работодателя о том, что вы находитесь на самоизоляции.

- Посещать поликлиники или территориальные органы соцстраха, предоставлять документы или писать заявления не требуется. Листки нетрудоспособности будут оформлены дистанционно в электронном виде. Пособие по больничному будет перечислено напрямую работнику единой суммой за каждый период нетрудоспособности, - отметили в отделении ФСС.

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