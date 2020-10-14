Губернатор Алтайского края внес изменения в антиковидный указ

В регионе усилят контроль за соблюдением масочного режима. Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 13 октября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко утвердил изменения в антиковидный указ. Рассказываем о главных нововведениях, которые коснутся жителей региона.

В общественных местах нужна маска

Теперь людям, не использующим средства индивидуальной защиты органов дыхания, запрещено находиться в торговых сетях, магазинах, на предприятиях сферы услуг и общественного питания, в аптечных и медицинских организациях, а также в объектах транспорта общего пользования. Маску нужно надевать сразу же, когда заходите в магазин, а не на кассе, как ранее делали многие.

Людей без средств индивидуальной защиты не будут обслуживать. Ответственность за обеспечение соблюдения этого запрета возлагается на собственников помещений и объектов транспорта.

Виктор Томенко поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима, потому что это действенный барьер на пути распространения коронавирусной инфекции. Контроль будут осуществлять полицейские и сотрудники Роспотребнадзора, работники органов местного самоуправления городов и районов.

Гибкий график

Работодателям в городских округах Алтайского края, рекомендовали ввести гибкий график и начинать рабочий день для групп сотрудников в разное время. Эта должно должна снизить число людей в общественном транспорте и немного разгрузить его.

Долгие каникулы

Осенние школьные каникулы продлили до 9 ноября, дети будут отдыхать две недели. Это позволит прервать сложившиеся контактные цепочки среди школьников, что должно значительно улучшить эпидемиологическую ситуацию в регионе.

Школы, в которых 30 и более процентов учителей находятся на больничном, смогут принимать решения о досрочном уходе на каникулы.

Кроме того, в учреждениях среднего образования усилят контроль за состоянием учащихся.

Ранее мы сообщали о том, что сейчас на больничном находятся больше 6 тыс. школьников и порядка 1,3 тыс. учителей Алтайского края.

Прочие поручения

– Минспорт призвали ограничить количество зрителей при проведении соревнований.

– Учреждениям здравоохранения будут помогать волонтеры.

– Через систему-112 организуют SMS-рассылку о мерах профилактики и предотвращения распространения COVID-19.

– Руководителям органов исполнительной власти, главам городов и районов рекомендовали сократить проведение массовых мероприятий с очным присутствием людей до 30 ноября.

Напомним, общее число зараженных коронавирусом с начала пандемии в крае превысило 15,5 тыс. человек.

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