Директор знаменитого ансамбля «Алтай» умер в ковидном госпитале

В следующем году исполнилось бы 10 лет, как Александр Березиков стал директором именитого ансамбля Фото: Олег УКЛАДОВ

Новости о смертях от covid-19 бьют уже, как автоматная очередь. В ночь на 12 октября в ковидном госпитале умер Александр Березиков, заслуженный работник культуры РФ, директор Государственного молодежного ансамбля песни и танца « Алтай». Последние несколько дней Александр Федорович находился на аппарате ИВЛ.

В следующем году исполнилось бы 10 лет, как Александр Березиков стал директором именитого ансамбля «Алтай». И десять лет как ансамбль получил статус государственного. Знаменитый танцовщик XX века Владимир Васильев не просто любил этот коллектив, но и с удовольствием приезжал на Алтай и работал с ним. И очень ценил дружбу с Александром Березиковым.

Александр Березиков. Фото с сайта правительства Алтайского края.

За годы концертной работы коллектив дал концерты не только в Алтайском крае, но и в других регионах России, а также Германии, Франции, Италии, Китае и других странах. И везде звучали оглушительные аплодисменты.

На данный момент известно, что коронавирусом переболела супруга и главный балетмейстер ансамбля Елена Березикова. Три года назад в ноябре во дворце бракосочетаний пару поздравляли с фарфоровой свадьбой (20 лет совместной жизни – прим. авт.). Секретом своего семейного счастья юбиляры назвали взаимную любовь, умение находить компромисс. На работе - коллеги, дома - семья. Они всегда были рядом…

Где и когда состоится прощание с Александром Березиковым, пока что неизвестно.

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