Преподаватель алтайского вуза умер у входа в частную клинику

Анатолий Домашев. Фото с сайта Алтайского госуниверситета.

10 октября на 60-м году жизни скончался преподаватель института социальных наук АлтГУ Анатолий Домашев. Одна из жительниц Барнаула стала свидетелем его смерти. По ее словам, мужчина умер у входа в частную барнаульскую медклинику. И якобы медики этого учреждения были нерасторопны в оказании помощи.

«Я приехала в платную клинку, и у входа лежал мужчина, - пишет женщина в группе gorod_barnaul в Инстаграме, не называя свое имя и медучреждение. - Увидела, что на нем маска. Я ее бегом стянула, он начал синеть и язык начал западать! Спросила людей вокруг, вызвали ли доктора, мне сказали, что да, из этой же клиники. Минуты четыре никто не выходил, я побежала на ресепшен и срочно потребовала помощи!»

По ее словам, на ресепшене неспешно позвонили доктору. И когда врач пришел, мужчина уже почти не дышал.

«Они решили делать искусственное дыхание, так все долго... Маску с мешком принесли спустя только минуты три (рот в рот нельзя сейчас)! Я говорю: он же уйдет, дайте я сама сделаю! Не дали. Вызвали скорую, та забрала. Спросила, где потом узнать про мужчину, сказали: нигде! Звоните в скорую…»

Между тем, на видео в Инстаграме женщина-медик на обвинения в нерасторопности отвечает, что выбежала на помощь сразу, как только ей позвонил регистратор.

После инцидента, часа через три, женщине позвонила полиция и стала задавать вопросы, в том числе и про насильственную смерть. Однако жительница города считает, что причиной смерти, скорее всего, стали проблемы с сердцем.

Это косвенно подтверждают и в АлтГУ.

- Он всегда зажигал нас своими идеями, энергией, силой духа, был открыт для нас душой и сердцем. И это сердце не выдержало и прекратило жизнь такого достойного и близкого нам человека, - говорится в некрологе на сайте вуза.

Также сотрудники АлтГУ отмечают, что Анатолий Николаевич всегда был в центре общественной жизни, не оставался равнодушным ни к одной проблеме, с которой к нему обращались. Всегда находил общий язык с любым человеком.

- Он был одним из самых любимых преподавателей для студентов, его яркая увлеченность историей вдохновляла многих на исследования. Он мог увлечь любого, - говорят в вузе.

Студенты подтверждают: преподаватель поддерживал их в трудную минуту, ценил их маленькие успехи и давал силу и стремление к новым.

- Он тот самый преподаватель, который часто задерживал тебя в коридоре университета, и ты всегда был этому рад... Я со слезами на глазах выражаю соболезнования близким. Наша большая утрата, - написала одна из студенток.

Анатолий Домашев был доцентом кафедры общей социологии АлтГУ, кандидатом философских наук, заместителем директора Института социальных наук по воспитательной работе.

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