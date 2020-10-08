У Сергея Степановича ранее диагностировали коронавирус. Фото: Олег УКЛАДОВ

7 октября в Барнауле простились с легендарным диктором Алтайского телевидения Сергеем Марковым. Он умер в возрасте 79 лет. Хоронили известного горожанина на холодном ветру в закрытом гробу. У Сергея Степановича ранее диагностировали коронавирус.

В Барнауле похоронили легенду Алтайского телевидения Сергея Маркова Фото: Олег УКЛАДОВ

- Похоронили Сергея Маркова, дорогого Сережу. Народу было совсем немного.., - с грустью пишет на своей странице в Фейсбуке писатель Анатолий Кирилин. - Правда, цветов, венков было много. В качестве поминок кулечки с конфетам и фруктами (спасибо ГТРК). Хотел позвать выпить народ к себе, а некого оказалось звать. Грустно. И Это. И то... Царствие тебе небесное, дорогой!

В Барнауле похоронили легенду Алтайского телевидения Сергея Маркова Фото: Олег УКЛАДОВ

За долгие годы работы на TV и голос, и лицо Сергея Маркова стали родными для телезрителей. Сложно представить, что его приятный баритон сейчас можно услышать только в записи.

Сергей Марков справа Фото: Олег УКЛАДОВ

- Я имела счастье знать Сергея Степановича, - вспоминает журналист Елена Старухина. - Профессионал, много сделавший для становления алтайского телевидения. Интеллектуал. Интеллигент. Просто хороший человек. Во время моей работы в "Вечернем Барнауле", когда мы с ним готовили интервью, нашел время, чтоб приехать в редакцию и вычитать текст. Уезжая, он поцеловал женщинам руки.

В Барнауле похоронили легенду Алтайского телевидения Сергея Маркова Фото: Олег УКЛАДОВ

И вот еще одно воспоминание, прочитанное в Фейсбуке: «Очень красивый человек. И внешне, и внутренне. От него с экрана веяло такой спокойной уверенностью, позитивом. При встрече просто с прохожими, которые его узнавали, всегда здоровался. Так было со мной. Увидела, обомлела, он улыбнулся и поздоровался первым. Светлая память светлому человеку...»

В Барнауле похоронили легенду Алтайского телевидения Сергея Маркова Фото: Олег УКЛАДОВ

«Очень демократичный, приятный в общении, никогда никакой позы, звездности... Очень жалко, слишком рано ушел...», - соболезнуют в сетях горожане.

В Барнауле похоронили легенду Алтайского телевидения Сергея Маркова Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле похоронили легенду Алтайского телевидения Сергея Маркова Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле похоронили легенду Алтайского телевидения Сергея Маркова Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле похоронили легенду Алтайского телевидения Сергея Маркова Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле похоронили легенду Алтайского телевидения Сергея Маркова Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле похоронили легенду Алтайского телевидения Сергея Маркова Фото: Олег УКЛАДОВ