Новый вратарь появился в составе «Динамо-Алтай» после гибели Вадима Орехова

Новый вратарь Никита Ложкин прибудет в состав в следующий понедельник (фото: пресс-службы ХК "Тамбов")

Состав барнаульского хоккейного клуба «Динамо-Алтай» после гибели вратаря Вадима Орехова пополнился новым голкипером. Им стал 28-летний Никита Ложкин.

Ставка на новичка

Никита Ложкин родился в Перми. Там же начинал заниматься хоккеем. После очередного турнира сборных регионов его заметил селекционер из ярославского «Локомотива» и предложил ему приехать на просмотр. Кондиции молодого спортсмена понравились наставникам клуба, и его пригласили в состав. Так на несколько сезонов голкипер закрепился в «Локомотиве». Несмотря на то, что у него был двухсторонний контракт, выступал Никита за молодежный состав команды – «Локо» и играл в Молодежной хоккейной лиги «А». К слову, Барнаул некоторое время также был представлен в МХЛ, только в лиге «Б», так что соперники не пересекались.

В сезоне 2011/12, после гибели игроков основного состава «Локомотива» в авикатастрофе, Никита Ложкин претендовал на место в возрожденной команде, но его все же оставили в молодежке, а после он перешел в ХК «Металлург» (Новокузнецк). Последний сезон голкипер защищал цвета «Тамбова» (чемпионат ВХЛ).

- Когда увидел анкету игрока, сначала были сомнения: вроде как послужной список хороший, да к тому же опытный спортсмен, но сезон, скажем так, в разгаре, а он остался без команды. Поэтому были некоторые вопросы, - говорит директор ХК «Алтай» Руслан Чайкин.

Потом, конечно, объяснили, что он по возрастному лимиту не смог попасть в команду чемпионата ВХЛ, но в целом, отзывы о голкипере исключительно положительные.

- О нем говорят, как о хорошем человеке и игроке, - добавляет собеседник. – Правда он приедет только в следующий понедельник, вот тогда и посмотрим.

Пока надежды на Никиту возлагают большие: если он в хорошей форме и достойно проявит себя на льду, то он может занять место основного вратаря. Пока что вторым будет его тезка Никита Камышников. Опыта у него значительно меньше, так что место в «рамке» ему точно не доверят.

- Что касается третьего вратаря Кирилла Волохина, то он уже приступил к тренировкам, но пока видно, что он боится, осторожничает. Ему в палец поставили пластину, и пока он продолжает восстановление. На игру ставить номером один мы его точно не будем. Если в ловушку ему прилетит шайба и что-то произойдет – то он опять выпадет из состава, - говорит Руслан Чайкин.

По предварительным прогнозам, ему может потребоваться как минимум еще три недели на восстановление. Пока же будут наигрывать других вратарей.

Обстановка лучше

В целом «Динамо-Алтай» начинает возвращаться к привычному ритму жизни. Те ребята, у которых после возвращения с выездного тура был выявлен коронавирус, сдали повторные тесты и здоровые уже с «позволения» Роспотребнадзора уже приступили к тренировкам. Однако во время все того же повторного тестирования были выявлены четыре новых случая и теперь эти инфицированные ушли на больничный.

Что касается истории с автокатастрофой, в которой погиб вратарь Вадим Орехов, то игроки также приходят в себя.

- Второй участник – Данил Тимченко – выписан из больницы. Сейчас он находится под домашним арестом. У него плохое состояние – помимо того, что сломана челюсть и нос, еще есть сотрясение головного мозга и разрыв связок – у него рука буквально висит, как плеть. Надо делать операцию, но пока не могут ее провести, - говорит директор клуба.

Расследование того дела об аварии тоже продолжается. А пока одноклубники готовятся к предстоящим играм. Согласно календарю, следующий тур барнаульцы должны провести в Красноярске с «Красноярскими Рысями», но ранее там тоже был выявлен коронавирус.

- В понедельник у нас будет контрольный звонок в Красноярск. Если ситуация будет нормальная, возможно мы просто перенесем игры на пару дней позже. А вот отмененный тур с курганским «Юниором», скорее всего, назначим на ноябрь, - добавляет Руслан Чайкин.

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