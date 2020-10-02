Хоккейный клуб «Динамо-Алтай» посвятит сезон погибшему вратарю Вадиму Орехову

Вадим Орехов погиб в аварии 27 сентября

Руководство хоккейного клуба «Динамо-Алтай» совместно с игроками приняли решение посвятить текущий сезон памяти погибшего вратаря Вадима Орехова.

Напомним, 25-летний голкипер барнаульцев погиб в автокатастрофе в ночь на 27 сентября. Он был на пассажирском месте в автомобиле своего партнера по команде – 22-летнего вратаря Данила Тимченко. Последний также получил травмы и был госпитализирован. А вот Вадиму не повезло. Удар пришелся на его сторону, и молодой человек погиб на месте происшествия еще до приезда врачей скорой помощи.

Уже когда Тимченко в больнице пришел в сознание, он не сразу поверил, что его друг погиб. Прощание с Ореховым прошло в Барнауле 29 сентября, а вот похоронили Вадима в родном Новосибирске.

Однако это не единственная беда, произошедшая в команде за последнее время. За несколько дней до первых в этом сезоне домашних матчей стало известно, что у 14 членов команды подтвержден коронавирус. Администрация клуба была вынуждена отменить четыре ближайшие игры. Выездные пока также под большим вопросом.

Накануне к болельщикам обратился директор КАУ ХК «Алтай» Руслан Чайкин:

- Уважаемые болельщики, спортсмены, тренеры, любители хоккея и партнеры нашего клуба. К сожалению, сработала известная пословица: в наш коллектив пришла не одна беда. Сезон начинаем на минорной ноте. Как вы уже знаете, в автокатастрофе погиб вратарь нашей команды Вадим Орехов. Еще раз от лица клуба и от себя лично приношу глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Еще раз спасибо вам за сына. Простите нас! В то же время я обращаюсь к болельщикам «Динамо-Алтай», мы все ждали первых домашних матчей в новом сезоне, тренировались, настраивались, готовились, но, увы, есть объективные обстоятельства, которые сыграли против нас. Вы все о них прекрасно знаете. Мы не сможем сыграть первые домашние матчи сезона против гостей из Кургана. Возможно, придется отменить и выездные встречи в Красноярск. Следите за новостями в наших социальных сетях и на официальном сайте клуба. Как только мы и наши соперники будут готовы помериться силами на льду, мы обязательно это сделаем.

Руководство Высшей хоккейной лиги также уже поставлено в известность о том, что игры не состоятся. Согласно установленному регламенту в этом случае техническое поражение не назначается. Администрация команд сама принимает решение, куда перенести матчи.

- Решение по срокам, времени начала и местам проведения данных матчей будут определены дополнительно по согласованию с клубами, - подчеркивают в лиге.

Когда именно пройдут встречи – пока говорить рано. Заболевшие игроки находятся на карантине.

- Я вас уверяю: эти беды лишь сплотили команду, - добавляет Чайкин. - Вместе с тренерским штабом и игроками принято решение посвятить этот сезон памяти Вадима Орехова. На свитерах команды мы разместим игровой номер Вадима - №89. Он навсегда останется в нашем составе. Мы приложим все усилия, чтобы завоевать кубок первенства и посвятим ему эту победу. Прошу вас об одном: не отворачивайтесь от команды в такой трудный и сложный момент! Не обливайте грязью и оскорблениями. Нам нужна ваша поддержка. Поверьте, мы ощущаем ее даже через экраны мониторов. Берегите себя и своих родных. До новых хоккейных встреч!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известны подробности гибели 25-летнего вратаря ХК «Динамо-Алтай»

По информации полиции, авария произошла в 00.14 по местному времени. Автомобиль Land Rover ехал по улице Аванесова в Барнауле. В районе дома №152 22-летний водитель не справился с управлением, сначала налетел на бордюр, а затем на стойку (подробнее)