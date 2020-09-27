Стали известны подробности гибели 25-летнего вратаря ХК «Динамо-Алтай»

Вадим Орехов успел сыграть за "Динамо-Алтай" только четыре матча Фото: предоставлено пресс-службой

Полиция Барнаула проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия в котором погиб молодой вратарь хоккейного клуба «Динамо-Алтай» Вадим Орехов.

По информации ведомства, авария произошла в 00.14 по местному времени. Автомобиль Land Rover ехал по улице Аванесова в Барнауле. В районе дома №152 22-летний водитель не справился с управлением, сначала налетел на бордюр, а затем на стойку. Последняя в результате сильно накренилась. Удар был такой силы, что машина превратилась в груду искореженного металла.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель автомобиля Land Rover, ему оказана медицинская помощь. Пассажир данного автомобиля, мужчина 1995 года рождения, скончался до приезда скорой медицинской помощи, - говорится в официальной сводке ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Речь идет о 25-летнем вратаре команды «Динамо-Алтай» Вадиме Орехове. Он только в этом сезоне подписал контракт с барнаульским клубом. Голкипер успел провести только четыре официальных матча и в трех из них наши спортсмены одержали победу.

Уже позже в интернете пошли слухи о том, что в эту злополучную ночь за рулем иномарки был еще один игрок хоккейного клуба «Динамо-Алтай».

- Да, это так. Мы очень сожалеем, но за рулем находился еще один наш вратарь Данил Тимченко. Мы выражаем семье погибшего Вадима Орехова соболезнования. Я уже пообщался с его супругой. Клуб берет на себя всю организацию прощания со спортсменом. Сейчас сложная эпидемиологическая ситуация, но если Роспотребнадзор разрешит, то мы проведем во дворце спорта церемонию прощания, куда смогут прийти болельщики. Похоронят Вадима на его родине, в Новосибирске, - прокомментировал «Комсомолке» руководитель КАУ ХК «Алтай» Руслан Чайкин.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту произошедшего ДТП. По результатам будет принято процессуальное решение.

Что касается команды «Динамо-Алтай», то в такой морально тяжелый момент она фактически осталась с одним 20-летним вратарем Никитой Камышниковым.

- После возвращения из Саратова часть команды отправилась на карантин, а еще один вратарь Кирилл Волохин еще не восстановился, так что перед предстоящими домашними играми мы практически без вратарей, - добавил Чайкин.

А между тем, ближайшие игры должны состояться уже 2, 3, 5 и 6 октября.