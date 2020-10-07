«Протестовать против ковидных госпиталей – бесчеловечно»: в Новоалтайске отменили митинг в защиту горбольницы

За несколько дней в ковидный госпиталь Новоалтайска поступило более 300 пациентов. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новоалтайске отменили митинг, который хотели провести в защиту единственной больницы в городе, где недавно развернули ковидный госпиталь. Депутат новоалтайского горсобрания Дмитрий Гришин рассказал, что протестную акцию решили не проводить из-за сложной эпидемиологической обстановки. При этом накануне организаторы митинга столкнулись с жесткой критикой со стороны краевых парламентариев.

«В нынешних условиях это просто бесчеловечно»

По мнению председателя комитета АКЗС по здравоохранению и науке Александра Лазарева, перепрофилирование новоалтайской больницы в ковидный госпиталь было правильным шагом.

– Протестовать против работы ковидных госпиталей могут только те, кто не видел и не понимает реального положения дел. В нынешних условиях это просто бесчеловечно, - заявил Лазарев.

Он отметил, что сам боролся за скорейший переход к плановой медпомощи, но коронавирус резко осложняет большинство хронических заболеваний: диабет, заболевания почек и сердечно-сосудистой системы и т.д. Таким пациентам нужна не только противовирусная помощь, но и специализированное лечение, в зависимости от имеющихся у них болезней. И в Новоалтайске с этим смогут отлично справиться.

– Такая многопрофильная помощь спасает от тяжелейших последствий, иногда даже от смерти. Это надо понимать всем, в том числе тем, кто, к счастью, пока еще далек от проблемы. Действия минздрава надо поддержать. Надеюсь, до этого не дойдет, но надо быть готовыми: в зависимости от развития эпидситуации может потребоваться еще больше таких госпиталей, как в Новоалтайске, чтобы увеличить возможности для лечения пациентов с ковидом, - отметил парламентарий.

«Мы не против ковидного госпиталя»

Новоалтайский депутат Дмитрий Гришин, который был инициатором митинга, рассказал «Комсомольской правде - «Барнаул», что он вовсе не против ковидного госпиталя.

– Мы не против открытия госпиталя, никто же не застрахован от болезни, мы против того, чтобы нашу единственную больницу закрывали после этого. В прошлом году нас уже обманули так с роддомом. Говорили, что это все слухи, и его не закроют, а в итоге закрыли. Люди переживали, что после эпидемии то же самое произойдет с нашей больницей, но власти нас заверили, что этого не случится.

Однако городских депутатов все же волнует вопрос правомерности развертывания госпиталя на базе единственной в городе больницы, как говорят новоалтайцы – «нашей семиэтажки». В связи с этим 8 октября стоится внеочередной созыв депутатов городского собрания Новоалтайска.

– Мы поднимем вопрос о правомерности перепрофилирования нашей единственной больницы в ковидный госпиталь, составим обращение от депутатов горсобрания на имя Виктора Томенко, а также обратимся в прокуратуру, – рассказал Дмитрий Гришин.

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