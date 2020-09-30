В Новоалтайске развернули госпиталь для пациентов с ковидом и пневмонией

На лечение в госпиталь будут направлять жителей Новоалтайска, Барнаула и Первомайского района Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае дополнительно развернули ковидный госпиталь на базе горбольницы Новоалтайска. Там будут принимать пациентов не только с подтвержденной коронавирусной инфекцией, но и с вирусной пневмонией.

Как сообщили в региональном Минздраве, коллектив стационара уже имеет опыт оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. На лечение в госпиталь будут направлять жителей Новоалтайска, Барнаула и Первомайского района. Экстренные вызовы обслуживает барнаульская станция скорой помощи.

- Пациентов, нуждающихся в госпитализации по профилям «гинекология», «терапия», «хирургия», «неврология», «урология», будут госпитализировать в Краевую клиническую больницу и Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи, Алтайский краевой кардиологический диспансер, а также в барнаульские больницы №8 и 11, - отметили в министерстве.

Поликлиника в Новоалтайске продолжит работать в прежнем режиме.

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