На Алтае вспышки ковида выявили в баскетбольном клубе и больнице

Лидером по количеству больных является краевая столица Фото: Олег УКЛАДОВ

Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае вот-вот перевалит за 14 тысяч, и это все на фоне подъема заболеваемости ОРВИ. Лидером по количеству зараженных ожидаемо является краевая столица, и именно здесь накануне зафиксировали очередные вспышки инфекции – в краевой клинической больнице скорой медицинской помощи и баскетбольном клубе «Барнаул».

Медики вновь под ударом

Информация о заражении в больнице появилась в телеграм-канале «Алтайские крайности». Как сообщают подписчики канала, в учреждении инфицированы «куча пациентов, куча сотрудников, половина администрации, включая нового главного врача».

В пресс-службе регионального Минздрава «Комсомолке» подтвердили данный факт, но точное число зараженных не назвали.

- В БСМП зафиксированы случаи заболевания как среди медиков, так и среди пациентов. Это связано не только с высокой циркуляцией вируса, но и с тем, что сейчас еженедельно тестируют всех медицинских работников. В настоящее время готовится предписание Роспотребнадзора, будут проводиться мероприятия противоэпидемического характера, но о закрытии медучреждения речи не идет, - пояснили в министерстве

Напомним, ранее в больнице уже фиксировали вспышку. Так, в конце мая в связи с возникновением очага инфекции больница была перепрофилирована в ковидный госпиталь. Тогда прекратили госпитализацию по экстренной и неотложной медицинской помощи, перенаправив всех пациентов в другие учреждения.

Матчи отменены

Баскетбольная команда «Барнаул» отменила предстоящую домашнюю игру в рамках 1/16 финала Кубка России. Буквально за несколько дней до матча (он должен был состояться 4 октября) руководство объявило, что в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией встреча пройдет при пустых трибунах. И это при том, что даже губернаторский указ допускает наличие болельщиков на трибунах, но при соблюдении социальной дистанции и использования индивидуальных средств защиты. Однако видимо в клубе решили перестраховаться и вовсе закрыть зал для зрителей. А накануне стало известно, что поединок вовсе перенесли.

- Матч в воскресенье не состоится в связи с выявленными случаями заражения коронавирусом среди представителей БК «Барнаул». О том, состоится ли матч в другие сроки или он будет отменен вовсе, мы сообщим дополнительно, - заявили в клубе.

Кто именно и сколько игроков заразились – в «Барнауле» не уточняют. По предварительной информации, заразились двое. Об этом уже информировали Российскую федерацию баскетбола.

Вероятнее всего инфицирование произошло во время выезда в Магнитогорск, где проходили матчи предварительного этапа Кубка России, ведь перед отправлением туда анализы у наших спортсменов были «чистые», да и признаков болезни ни у кого не было. Сейчас же команда ушла на карантин.

Напомним, ранее коронавирус установили у 14 членов хоккейной команды «Динамо-Алтай». Среди них есть как игроки, так и административный и тренерский штаб. Все инфицированные ушли на самоизоляцию. Все ближайшие матчи отменены. Также под вопросом выезд в Красноярск, который был запланирован на вторую половину октября, так как в команде «Красноярские Рыси» также были выявлены заболевшие игроки.

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