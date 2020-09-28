14 членов команды «Динамо-Алтай» заразились коронавирусом

Хоккеисты заразились после поездки в Саратов Фото: предоставлено пресс-службой

Вспышка коронавируса произошла в главной хоккейной команде Барнаула – «Динамо-Алтай». После выездных матчей положительный результат по COVID-19 получили сразу 14 игроков и членов тренерского штаба.

Напомним, свои первые официальные матчи сезона наша команда провела в Саратове, где встречались с местным «Кристаллом». В серии из четырех игр трижды победили барнаульцы – 4:1, 4:3 и 7:2, и в одной уступили - 3:5.

Как заверяет руководство барнаульского клуба, хоккеисты беспрекословно соблюдали все рекомендации: использовали индивидуальные средства защиты, проводили дезинфекцию, а перед играми проходили тестирование, и все было в порядке. Перед поездкой случаев коронавируса в команде не было.

Однако уже по возвращению домой игроки и весь тренерский, а также административный штаб повторно сдали тесты. Половина из них получили положительное заключение.

Об этом «Комсомолке» рассказал директор руководитель КАУ ХК «Алтай» Руслан Чайкин.

- После выезда половина команды отправилась на больничный. Все 14 членов команды находятся на карантине, - подтвердил он. – Еще до этого мне позвонили из Кургана, ведь на этой неделе у нас должны были состояться игры с «Юниором». Выяснилось, что у них часть команды также болеет, и мы пришли к совместному решению отменить предстоящие матчи.

По словам Чайкина, руководство Высшей хоккейной лиги не принимает решения по присуждению в таких случаях технических поражений или о переносе игр. Этот вопрос на усмотрение руководства команд.

- Мы сами с администрацией «Юниора» должны будем решить, когда и как перенесем эти игры. Что касается последующих матчей с «Красноярскими Рысями», то пока они тоже под вопросом, так как и у них есть зараженные. Возможно, вместо выездных проведем домашние игры, но пока об этом рано говорить, - добавляет директор клуба.

Судя по всему, этот хоккейный сезон будет сложным не только в спортивном плане, но и эпидемиологическом. Плюс ко всему этому добавилось тяжелое моральное состояние команды. Напомним, в ночь на воскресенье, 27 сентября, в автокатастрофе погиб 25-летний вратарь «Динамо-Алтай» Вадим Орехов. Вместе с ним в машине был 22-летний вратарь Данил Тимченко. Он сейчас находится в больнице, но в свете последних событий речи о его возвращении не только в команду, но и в спорт в целом нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У палаты выжившего в страшном ДТП вратаря «Динамо-Алтай» дежурит конвой

Завтра, 29 сентября состоится прощание с вратарем команды «Динамо-Алтай» Вадимом Ореховым. Напомним, спортсмен погиб в аварии, которая случилась в ночь на воскресенье, 27 сентября. В машине находились два человека - оба вратари хоккейной команды (подробнее)

Стали известны подробности гибели 25-летнего вратаря ХК «Динамо-Алтай»

По информации полиции, авария произошла в 00.14 по местному времени. Автомобиль Land Rover ехал по улице Аванесова в Барнауле. В районе дома №152 22-летний водитель не справился с управлением, сначала налетел на бордюр, а затем на стойку (подробнее)