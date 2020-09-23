Экс-замглавы алтайского Минздрава осудили за взятку в размере более 2 млн рублей

Во время предварительного следствия бывшая чиновница признала свою вину в полном объеме
Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю
Центральный районный суд Барнаула вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения региона Елены Кравец. Ее признали виновной в получении взятки в особо крупном размере, сообщает краевой Следком.
По данным следствия и суда, одно из обществ с ограниченной ответственностью было заинтересовано в поставке дорогих лекарственных препаратов для министерства здравоохранения края.
Обладая полномочиями в сфере госзакупок, бывшая чиновница, действуя в интересах ООО, определяла его в качестве единственного поставщика без проведения необходимых законных процедур. Также она информировала предпринимателя о предстоящих аукционах и лично подписывала юридически значимые документы.
Этим бывшая чиновница обеспечивала внесение в аукционную документацию заранее предоставленных самим Обществом характеристик планируемых к поставке медицинских препаратов. В итоге ООО признавали победителем электронных аукционов.
Елена Кравец в суде
Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю
За свои услуги осужденная в период 2018-2019 года получила взятку в виде дорогостоящих кухни, техники, плитки, сантехники и сторойматериалов для ремонта своей квартиры на общую сумму более 2 миллионов рублей.
– Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю и УЭБиПК ГУ МВД России по краю, – отмечают в ведомстве.
Во время предварительного следствия бывшая чиновница признала свою вину в полном объеме. Суд назначил Кравец наказание в в виде штрафа в размере 4,5 млн рублей, с лишением права занимать должность сроком на 5 лет.
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