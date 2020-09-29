Рука стала сине-черной: медики отправили ребенка с переломом домой из-за ковида

Ребенок сломал плечевую кость, и его повезли в ЦРБ Бийска Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Бийска Александра пожаловалась на медиков, которые отправили ребенка отбывать самоизоляцию, несмотря на серьезный перелом руки. И все бы ничего, ведь операцию ему провели, гипс наложили, только от них толку никакого - рука под гипсом опухла и посинела. Страшно представить, что с такой болью ребенку пришлось бы сидеть две недели дома, но Минздрав Алтайского края поспешил разрешить ситуацию.

О произошедшем недоразумении мама мальчика рассказала в социальных сетях. По ее словам, сын сломал плечевую кость, и его повезли в ЦРБ Бийска. Врачи практически сразу сказали, что без оперативного вмешательства не обойдешься.

- Была проведена закрытая репозиция, которая не дала результата. Ребенку наложили гипсовую повязку. Начали брать все анализы для госпитализации в краевую клиническую детскую больницу Барнаула, в том числе мазок на коронавирус, и он пришел положительный. Симптомов никаких не было, но Барнаул отказался нас принимать: ребенка отправили домой с таким переломом на 14 дней, - цитирует женщину паблик "Инцидент Барнаул".

В это же время рука под гипсом в месте перелома начала опухать и приобретать сине-черный окрас, а боль становилась такой, что без анальгетиков не обойтись. В таком аде ребенку предстояло сидеть дома еще две недели, но и после самоизоляции кошмар мог продолжиться.

- После карантина нам нужно сдать кучу анализов (как мне, так и ребенку), а в нынешних реалиях сбор всех анализов может затянуться еще на две недели. А после транспортировки своим ходом добираться до больницы (личного транспорта у семьи нет, поэтому пришлось бы добираться на автобусе, прим. ред.). И это с переломом со смещением, - подчеркнула она.

Тогда женщина решила действовать: обратилась в страховую компанию, Минздрав и краевое правительство. Лишь после огласки в соцсетях министерство прокомментировало инцидент.

- По данной информации профильными специалистами проведена проверка. Врач детской поликлиники осмотрел мальчика на дому, дал рекомендации. Кроме этого, у него взят повторный тест на ковид. В случае отрицательного результата мальчик будет госпитализирован в Центр охраны материнства и детства. Законному представителю пациента предложена госпитализация в инфекционное отделение Бийской ЦГБ, - отметили в минздраве.

Кстати, медиков тоже можно понять. Чаще всего, по словам инфекционистов, у детей болезнь проходит без симптомов либо в слабой форме, но для малышей с тяжелыми заболеваниями есть риск получить осложнение.

Напомним, накануне министр здравоохранения региона Дмитрий Попов заявил о том, что из-за роста зараженных ковидом в крае могут вновь ввести ограничения на плановую медицинскую помощь. Какие именно изменения нас ждут – пока неизвестно.

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