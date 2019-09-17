2019-09-17T13:00:22+03:00
Происшествия

«Посреди ночи собрала вещи и уехала»: женщину с двумя детьми разыскивают на Алтае

Третьего ребенка, совсем еще малыша, она оставила сожителю
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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ПропавшиеПропавшиеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Вот уже три недели в Алтайском крае разыскивают женщину с двумя детьми, пропавшими при странных обстоятельствах. Как сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, пропавшие могут находиться в Подмосковье.

27-летняя Дарья Игнатюк и два её ребенка, девятилетняя Софья Гусачик и четырехлетний Тимофей Кулешов, пропали 22 августа. По словам источника, об их исчезновении заявил сожитель Дарьи. Он рассказал, что посреди ночи женщина собрала вещи, забрала двух старших детей и ушла в неизвестном направлении. Кроме того, своего младшего, грудничкового ребенка она оставила с мужчиной. По информации в соцсетях, девочке всего 2,5 месяца от рождения.

Источник уточнил, что два старших ребенка Дарьи - от разных отцов. Поэтому и фамилии у них различаются. Семья проживала в селе Павловка вблизи Славгорода.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» опубликовал следующие приметы разыскиваемых:

- Дарья Владимировна Игнатюк – рост 175 см, худощавого телосложения, волосы тёмные, глаза голубые. Во что была одета – неизвестно;

- София Гусачик – рост 135-140 см, худощавого телосложения, волосы чёрные.

- Тимофей Кулешов – рост 100-105 см, среднего телосложения, волосы светлые.

Согласно ориентировке, в настоящее время мать и дети могут находиться в любом районе края и регионе страны. Но недавно правоохранителям стало известно, что пропавшие могли уехать в Подмосковье. Эта версия отрабатывается.

Ориентировка МО МВД Славгородский

Ориентировка МО МВД Славгородский

Всех, кому что-либо известно о местонахождении семьи, просят сообщить в полицию по номеру телефона 02, 102, 112 или 8(800)700-54-52

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ИСТОЧНИК KP.RU

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