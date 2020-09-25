“Прикольный” губернатор Томенко встретился с тревел-блогером и назвал лучшие места для отдыха в Алтайском крае

Блогер встретился с губернатором Алтайского края в центр Барнаула. Фото: скрншот с видео на канале TV BRICS

Ведущий шоу «Чек-лист» Миша Ронкаинен побывал в Алтайском крае и посвятил региону новый выпуск программы. Тревел-блогер пообщался с главой региона Виктором Томенко и узнал у него, какие места следует посетить туристам прежде всего. Ролик разместили в YouTube на канале TV BRICS.

Блогер встретился с губернатором Алтайского края в центре Барнаула, у нулевого километра. Но перед этим спросил у его подчиненных, что ему нужно знать о главе региона.

– Больше всего мне понравился ответ: “Виктор Петрович — прикольный. А вот остальные (речь идет о губернаторах - прим. авт.) были нет, которые до него”. Очень хорошая характеристика, мне нравится, – отметил блогер.

В ответ на это глава региона поблагодарил ведущего программы за высокую оценку.

– Это не мне спасибо, но меня просили не говорить, кто, на всякий случай, – добавил Ронкаинен.

Говоря о том, что следует посмотреть в регионе, Виктор Томенко в начале сказал об архитектуре, которая подчеркивает разные этапы создания, формирования и развития города. После этого он перечислил несколько значимых достопримечательностей региона.

Топ мест в Алтайском крае, по мнению губернатора Томенко

Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь». Это место подойдет для любителей настоящего активного отдыха.

"Бирюзовая Катунь" Фото: Олег УКЛАДОВ

А для людей, которые предпочитают пассивный отдых, неподалеку есть одна из пяти игорных зон в России. Там официально можно проводить азартные игры.

– Тем, кому интересно попытать счастья в рулетке или игровых автоматах – милости просим в “Сибирскую монету”, – сказал Томенко.

Также губернатор отметил город-курорт Белокуриху, который известен на всю Россию.

– Примерно в середине прошлого века он начал формироваться, на сегодняшний день он очень привлекательный, особенно для людей, которые хотят поправить свое здоровье, получить порцию бодрости. Сегодня Белокуриха это позволяет, – добавил глава региона.

Также он посоветовал посетить мараловодческие хозяйства, где можно многое посмотреть, пожить какое-то время и принимать ванны. По словам губернатора, туда приезжают туристы или люди, которые хотят оздоровиться и получить удовольствие.

– Еще очень много объектов, которые представляют исторический и археологический интерес. В Солонешенском районе есть Денисова пещера, где была открыта стоянка древнейшего человека и сейчас ученые изучают глубину этих древних поселений, – сообщил глава региона.

Кроме того, в список интересных мест от губернатора попали Тавдинские пещеры.

Где побывал ведущий

Отметим, что в итоге в Алтайском крае Миша Ронкаинен узнал, как делают пантовые ванны, подружится с маралом, посмотрел Тавдинские пещеры, насладился красотой реки Катунь и забрался на гору Чертов палец. В описании к ролику в YouTube сказано, что ведущий также попробовал настоящую сибирскую кухню и научился спускаться с горы на маунтинбайке. Полный выпуск программы можно посмотреть здесь.

Что известно об этом шоу

В программе ведущий Миша Ронкаинен («Поехавший») путешествует по регионам России и составляют идеальные туристические маршруты. В настоящее время уже вышло семь выпусков программы.

Напомним, ранее мы сообщали, что российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru провел опрос среди пользователей социальных сетей и составил рейтинг лучших мест в нашей стране для палаточного отдыха. В ТОП-5 вошел и Алтайский край. Подробнее здесь.

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