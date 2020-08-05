Отпускной кэшбэк. Туристам компенсируют отдых на Алтае

Алтайский край и Республика Алтай вошли в государственную программу по субсидированию туристических поездок. Возврат части затрат для россиян планируется с октября 2020 года.

В программе участвуют все регионы страны. Правда, большинство из них – с 15 августа и по 20 декабря. А вот Алтайский край, Республика Алтай, Калининградская область, Краснодарский край, Республика Крым, Севастополь и Ставропольский край – только с 1 октября по 20 декабря 2020 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/794299" frameborder="0"></iframe> Горный Алтай. Водопад..Видео Олега Укладова.

В чем же суть программы? Как рассказывают в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, чтобы стать участником акции, достаточно зарегистрироваться на сайте sale.russia.travel и в указанный организаторами срок приобрести тур. За каждые 25 тысяч рублей стоимости одной туристической услуги полагается кэшбэк в 5000 рублей, но не более 15 тысяч рублей на одну карту. Для возврата денег принимается исключительно карта «Мир» (любого банка) - национальная платежная система является партнером акции. На эти цели из резервного фонда правительства России выделено 15 млрд рублей.

«Программа будет распространяться на услуги, оплаченные на сайте туроператоров и гостиниц, согласившихся на участие в программе», - отмечают в ведомстве.

Стоит отметить, что услуга при этом должна быть полностью оплачена. Список всех участников программы разместят на сайте, а туры и отели, которые в нее войдут, будут промаркированы. Вероятнее всего, приобрести путевку с компенсацией можно будет в ограниченный по времени распродажи срок – 5-7 дней, и назовут эту дату на текущей неделе.

Количество человек в туре не лимитируется. К примеру, туром за 50 тысяч рублей могут воспользоваться и шесть человек, но компенсация будет только за весь пакет целиком, то есть десять тысяч рублей. Срок отдыха при этом не может быть меньше четырех ночей/пяти дней. В зачет также идут ночевки в разных отелях, поезде, на круизном судне или какое- либо транспортное обслуживание.

Также засчитываются такие услуги, как перелет и переезд, трансфер до отеля или до вокзала, экскурсионная программа. Но стоит обратить внимание, что учитывается только интернет-оплата картой на сайте. Платеж в офисе туроператора или турагента через терминал или оплата тура наличными, а также картами иных систем – не действительна. Кроме того, держатель карты должен быть зарегистрирован в программе лояльности платежной системы. Если этого нет, то пройти регистрацию можно на сайте www.privetmir.ru.

Кэшбэк выплачивается один раз за все время действия программы. Предполагается, что возврат будет производиться сразу же после оплаты. Однако если клиент аннулирует путешествие, то банк увидит возврат суммы от продавца тура к покупателю и автоматически спишет с его счета компенсацию.

За отдых в Алтайском крае и Республике Алтай можно будет получить кэшбэкФото: Олег УКЛАДОВ

За отдых в Алтайском крае и Республике Алтай можно будет получить кэшбэкФото: Олег УКЛАДОВ

За отдых в Алтайском крае и Республике Алтай можно будет получить кэшбэкФото: Олег УКЛАДОВ

За отдых в Алтайском крае и Республике Алтай можно будет получить кэшбэкФото: Олег УКЛАДОВ

За отдых в Алтайском крае и Республике Алтай можно будет получить кэшбэкФото: Олег УКЛАДОВ

За отдых в Алтайском крае и Республике Алтай можно будет получить кэшбэкФото: Олег УКЛАДОВ

За отдых в Алтайском крае и Республике Алтай можно будет получить кэшбэкФото: Олег УКЛАДОВ

За отдых в Алтайском крае и Республике Алтай можно будет получить кэшбэкФото: Олег УКЛАДОВ

За отдых в Алтайском крае и Республике Алтай можно будет получить кэшбэкФото: Олег УКЛАДОВ