2020-07-13T04:48:36+03:00
Общество

Алтайский край в числе самых популярных регионов для палаточного отдыха

Рядом с ним в рейтинге расположилась и Республика Алтай
Анна СЕМИНА
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Алтайский край выбирают для палаточного отдыха 9,7% россиянАлтайский край выбирают для палаточного отдыха 9,7% россиянФото: Анна СЕМИНА
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Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru провел опрос среди пользователей социальных сетей и составил рейтинг лучших мест в нашей стране для палаточного отдыха. В ТОП-5 вошел и Алтайский край.

И все же, большинство «диких» туристов предпочитают отдыхать в кемпингах Крыма -30,6%. Оно и понятно – это практически 100%-я гарантия хорошей солнечной погоды. На втором месте рейтинга - Карелия. Отдохнуть в северном озерном краю желают 28,13% россиян. «Бронза» заслуженно достается побережью Байкала – 12,69%.

Алтайский край и Республика Алтай набрали равное количество «баллов». По 9,7% россиян отдают предпочтение отдыху в горах, на берегах горных рек и в лесах. Примечательно, что столько же (9,7%) набрал Краснодарский край в целом.

В рейтинг также вошел еще один сибирский регион – Красноярский край. В нем желают отдохнуть 5,22% отечественных туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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