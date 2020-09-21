Стало известно, когда в Алтайском крае начнется вакцинация от коронавируса

Вакцина требует особых условий транспортировки и хранения Фото: Олег УКЛАДОВ

На прошлой неделе в Алтайский край поступила первая партия вакцины от COVID-19. Об этом на пресс-конференции 21 сентября сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

В первой партии, которая поступила в регион 17 сентября, 42 дозы. Вакцина требует особых условий транспортировки и хранения. По словам главы алтайского минздрава, такое ограниченное количество поступило в край, чтобы в регионе могли отработать логистические цепочки, понимать, как организовать сам процесс вакцинации.

В первую очередь вакцину ставить будут добровольцам из числа медицинских работников. В настоящее время людей отбирают и планируют к среде, 23 сентября, провести централизованную вакцинацию.

– После этого будет осуществлен персонифицированный мониторинг за состоянием всех привитых, чтобы оценить действие прививки, – сказал Дмитрий Попов.

На прошлой неделе также подписали соглашение с Минздравом России о поставке в регион крупной партии вакцин от коронавируса. Ожидается, что в течение трех недель прибудет чуть больше 2 тыс. доз. После этого будут вакцинировать работников здравоохранения и образования. Вакцина может формировать иммунитет примерно на два года.

Отметим, что в ближайшее крае ожидается рост числа заболевших коронавирусом. По словам Ольги Егоровой, начальника отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны управления Роспотребнадзора по региону, как и в случае с ОРВИ и гриппом, подъем будет связан с работой всех учреждением, возобновлением работы школ, детских садов и университетов.

Напомним, в Алтайском крае продолжается вакцинация от гриппа и ОРВИ. Подробнее об этом можно узнать здесь.

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Коронавирус в крае

По последним данным, за прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 73 инфицированных, выздоровело 64 пациента, смертельных случаев – 7, из них от COVID19 – 4.

Всего в крае 13 060 зараженных коронавирусом , количество выписанных по выздоровлению – 11 699 человек. В настоящее время проходят лечение – 934 человека, из них в госпиталях находятся 932 пациента, амбулаторное лечение получают 2 человека.

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