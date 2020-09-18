Обернули рубашкой и закопали на пустыре: в Барнауле нашли два человеческих черепа

Черепа забрали следователи на исследование. Фото иллюстрационное. Фото: Анна Перевощикова

В барнаульском коттеджном поселке Солнечная Поляна переполох – на днях там обнаружили два человеческих черепа. Они были аккуратно завернуты в клетчатую рубашку и закопаны на противопожарном участке. Неужели привет из 90-х?

Заброшенных участков или пустырей в поселке не осталось – земля стоит бешеных денег, поэтому каждый клочок давно размежевали. Остались только небольшие промежутки между заборами соседей для пожарной безопасности.

Черепа нашли во время уборки этого участка. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

В раздел между участками по улицам Аметистовая и Жемчужная не заглядывали уже несколько лет, да так, что он интимно зарос кленами и сорняками. Но, похоже, несколько лет назад кто-то решил воспользоваться разросшейся флорой и спрятал там два человеческих черепа, пишет телеграм-канал «Unusual Crimes Barnaul».

Сейчас у забора сложены корни и мешки с мусором. Наступаешь на взрыхленную землю и прислушиваешься, не начнут ли чьи-то кости хрустеть под ногами… Даже мурашки по коже, и вокруг, как назло, ни души.

Жуткий схрон

Жуткий схрон обнаружили 13 сентября 48-летняя женщина и ее сын. Они перекапывали землю мотоблоком, и тут на лезвие начала наматываться какая-то тряпка. Начали ее тянуть… Из земли, словно привет из ада, вывалилась черепушка.

Найти соседей, которые могли бы рассказать о случившемся, оказалось не так-то просто. Проходившая мимо пенсионерка, услышав вопрос, только ойкнула и потянулась к сумочке за валерьянкой.

- Полиции столько было – жуть! У нас тихий поселок. Сроду ничего не происходило, а тут такое. Я потом два дня не спала, - говорит Тамара Петровна.

Соседи, обнаружившие черепа, похоже, были на работе – на звонок в дверь никто не реагировал, ни на одном окне не дрогнула занавеска. И тут на соседнем участке брякнуло железо. Мужчина средних лет ремонтировал машину.

- Давно тут живете? - спрашиваю издалека.

Мотоблок зацепил ткань, в которой лежали черепа. Фото: Иван ОЛЕКСЮК

- Мы живем тут уже лет 20. Были одними из первых, кто построился. Вон, видишь, дом с цинковой крышей стоит – наши два дома и стояли. А до этого здесь просто шла лесополоса, - рассказал житель поселка, попросив не называть его имени.

Про черепа он ничего особо не слышал, но тут на голоса вышла его жена.

- Мы тогда уезжали, сын дома был, он ходил, смотрел, со следователями разговаривал. Чьи черепа – не сказали, возможно, вообще учебные - кто-то принес образцы из старых запасов какого-нибудь вуза, а потом выкинул. Но так они могли сказать, чтобы жителей успокоить, - поделилась женщина.

После экспертизы

Звоним в следственный комитет.

- Рано делать выводы, - говорит сотрудница пресс-службы ведомства Елена Коновалова. - Черепа отправили на экспертизу. Как она будет готова, решится, что делать дальше. Не исключено, что черепа использовались в качестве пособия по строению человека в каком-нибудь учебном заведении. Одно из подтверждений этой версии – следы трепанации на одном из черепов.

По словам криминалистов, сами по себе кости могут храниться долго, поэтому возраст захоронения "на глаз" не определишь. Но даже спустя много лет из них можно выделить ДНК. Кожа, внутренние органы и прочее может истлеть очень быстро – за год или полтора в зависимости от условий.

А еще был случай

Черепа в Барнауле обнаруживаются с завидной регулярностью. Это и не удивительно, городу почти 300 лет – границы то и дело сдвигались, а старые кладбища уходили в культурный слой. Но в этом месте никогда не было погостов.

По словам известного барнаульского краеведа Сергея Ужакина, в начале прошлого столетия на окраине города происходили стычки между красными и белыми. В 2009 году в глиняном карьере на пересечении Малахова и Павловского тракта обнаружили 22 черепа и кости человеческих скелетов – не так уж и далеко от Солнечной Поляны.

Еще один случай: не так давно в дореволюционном доме на Интернациональной 1914 года постройки нашли человеческие кости. Череп, а точнее его нижняя челюсть и затылочная часть, лежали в углу. Рабочий, обнаруживший останки, сообщил о находке в полицию. Позже криминалисты рядом с костями нашли гильзу от патрона. Грустная смерть оказалась – умер человек больше 50 лет назад, а этого никто и не заметил.

А еще этим летом в Заринском районе в песке на берегу местного озера обнаружили кости четырех человек. Причем все без голов. Возраст криминального захоронения – более века.

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