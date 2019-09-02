Тайна обезглавленных. Кто и зачем рубил головы на Алтае

Летом этого года в Заринском районе в песке на берегу местного озера обнаружили страшную находку – кости четырех человек. Причем все без голов. Возраст криминального захоронения – более века. Корреспонденты «Комсомолки» собрали версии того, что же здесь могло случиться, как от местных жителей, так и от историков.

Страшная находка

Карьер, где оголилось непонятное захоронение, - в полутора километрах от села Комарское Заринского района, на берегу озера Займище. В котловане и мы видим осколок кости. Рядом струится песок - как в часах, напоминая о жизни и смерти…

Первым неизвестную могилу обнаружил Николай Ужаков, сотрудник МЧС. 24 июня он присматривал песок на сельскую Олимпиаду.

- Это было в полдень, - говорит Николай, - осматривая карьер, вдруг увидел тазобедренный позвонок, торчащий на метр-полтора от поверхности. Сразу позвонил в сельсовет.

Приехавшие полицейские извлекли четыре пары берцовых человеческих костей, затем другие позвонки. При этом так и не нашли черепов. Находку передали криминалистам.

- По результатам экспертизы, найденным костям примерно 100-150 лет, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе управления Следственного комитета по Алтайскому краю.

Варфоломеевская ночь

Заросли крапивы, как плетки, жгут берега песчаной впадины. Рядом о чем-то молчит озеро, подернутое тиной.

– Давным-давно здесь были землянки, - рассказывает Марина Бесперстова, глава сельсовета. – Кто знает, может, с той поры эти кости. Хотя, у нашей учительницы истории своя версия.

Спешим в школу, чтобы услышать эту версию. У пекарни тормозим - свежим хлебом пахнет так аппетитно, что, купив буханку, тут же отламываю золотистый хрустящий ломоть - вкуснотища!

- Именно хлеб стал главной причиной страшных событий в двадцатых годах прошлого века, - рассказывает Ксения Протопопова, учительница истории Комарской школы. - Мятеж вспыхнул во время продразверстки.

Ксения Протопопова, учитель истории.Фото: Олег УКЛАДОВ

Учительница зачитывает воспоминания, записанные от стариков, которых уже нет в живых. Детали шокирующие:

«В ночь на 17 января 1921 года в наших местах крестьяне-мятежники обманным путем собрали коммунаров, и к утру их на старом овечьем загоне расстреляли. Саблей отрубили голову беременной жене Ивана Большанина. В течение двух дней родственникам не давали хоронить тела».

Сам Иван в это время уезжал в Барнаул как раз по вопросу сдачи хлеба.

«Первые дни мятежа для многих деревень стали варфоломеевской ночью», - вспоминали старожилы.

- Может быть, и найденные кости - отголоски мятежа,- предполагает Ксения Юрьевна. – Есть рассказы, что перед казнью людей раздевали догола и возили на подводах для устрашения.

Жертвы Тимофея

- Не всем коммуны и колхозы нравились, да боялись рот открыть, - вздыхает старожилка села, 90-летняя Наталья Евдокимовна Бобровская. На почетном стене в ее доме - портреты родителей Евдокия и Евдокии Бобровских.

Надежда Евдокимовна с дочерью и портретом родителейФото: Олег УКЛАДОВ

- Дед ломовой был,- подхватывает рассказ дочь Нина Федоровна Касьяненко, бывшая глава села и директор школы. - Они не хотели в коммуну, считали, что туда идут лентяи, но деваться некуда было, стали притеснять… Пошли туда, корову отдали. Бабушка вечером пошла тайком доить ее, чтобы детишек голодных накормить. Председатель схватил жердину: «Сейчас убью тебя»…

У Нины Касьяновой тоже есть заветная тетрадка с воспоминаниями, записанными школьниками. Среди прочего есть рассказ о некоем Тимофее, который был то за красных, то за белых. Есть и фамилия этого перебежчика, которую мы называть не будем (в селе живут потомки).

- Тимофей считал отрубленные головы, - рассказывает Нина Федоровна. - После мятежа он отрубил голову старику, который увез тело замученного организатора коммуны. А потом такой случай был: мальчишка из соседнего села Дмитро-Титово пас коней, лошадь убежала, он пошел искать, его схватили. Пока отец бегал в сельсовет, доказывая что сын не бандит, этот Тимофей отрубил парню голову. И гордо ходил, хвастался, что это - сотый, что сто голов он уже срубил. Так что, может, в этом карьере и его жертвы. Кто знает….

Тот самый карьер.Фото: Олег УКЛАДОВ

Казнь карателей?

- Жертвы с отрубленными головами могли появиться здесь и раньше во время гражданской войны,- предполагает Ксения Протопопова. - Есть воспоминания о сапожнике Петре Параскуне: «Его после агитации за советскую власть, каратели привезли в родную деревню, разули, раздели, сами встали на грудь и повезли и по всей деревне, потом отрубили голову, бросили под крутой берег Чумыша и родственникам запретили хоронить, ночью старшая дочь с мужем прошли на то место, спрятать тело от собак и прикрыть соломой…»

Горячая рука Рогова?

- В тех местах и по дорогам того времени Комарское периодически попадалось «под горячую руку», - говорит историк Евгений Платунов. Одной из таких горячих рук был кулак анархиствующего партизана Григория Рогова.

Краевед Юрий Гончаров считает, что останки могут принадлежать казненным белогвардейцам из 13-го батальона охраны железных дорог.

- Они были убиты партизанами Рогова в августе - начале сентября 1919 года, - предполагает Юрий Иванович.

Камарское находилось рядом с дорогой Тогул-Кытманово. В конце августа-сентябре 1919 года чехи и железнодорожные батальоны из Барнаула и Новониколаевска проводили операции против Рогова. В пользу этой версии, по словам Гончарова, говорит тот факт, что рядом не было одежды и обуви – партизаны все снимали.

Памятник погибшим за власть советов партизанам.Фото: Олег УКЛАДОВ

- Скорее всего, жертвы были либо просто брошены, либо прикопаны. Головы отрублены, у партизан этот способ казни назывался «снять чалпан», - рассуждает исследователь.

Григорий Рогов, как удалось нам выяснить, останавливался в деревне Комарское со своим отрядом (об этом рассказывал в 1929 году партизан Голев на страницах «Сибирских огней»). Юрий Гончаров нашел непосредственные рассказы самих роговцев о том, как они останавливались в деревнях. Вот один из первых уст:

«Партизану разрешалось требовать от домовладельца пищу для себя и фураж для лошади, тогда же он имел право брать любую лошадь и седло для себя… На квартире одного богатого крестьянина, где ему было поставлено 12 человек роговских партизан, все ребята, боевые, молодые в ризных (сшитых из риз священников – прим. ред.) штанах. Когда уселись все за стол ужинать, то один из партизан и говорит, что в порошинском бою попа зарубил, все принялись хохотать, а другой подхватывает: я ездил верхом на одном попе до штаба батьки Рогова. В этом дому были как раз старуха и старик. Услышали такие слова, ушли, открыл дверь - стоят на коленях и молятся богу, соскочили, дед побледнел, трясется, старуха рыдает».

Озеро Займище.Фото: Олег УКЛАДОВ

Зверство святого креста?

- Попов не стоит представлять только невинными жертвами, - считает в свою очередь историк, коммунист Евгений Платунов. - Например, в тех краях, рядом с Комарским, отличалась своим зверством дружина «Святого креста», организованная из кулаков и купцов села Дмитро-Титово попом Василием Закурдаевым. С благословения этого священнослужителя дружинники в деревне Евдокимовой зверски избили, а потом застрелили 70-летнего старика - отца партизана.

К слову, попа Василия Закурдаева потом казнили, протащив по земле на лошади. А вот его жена Руфина Закурдаева стала красной активисткой, даже сделала карьеру при советской власти. Такое дьявольское время. Получается, во время заварухи и метаний отрубить головы могли и роговцы, и дружинники «Святого креста», и мятежники, и красные, и белые.

- Может быть, поэтому сегодняшним школьникам трудно понимать тему Гражданской войны, - говорит учительницы истории Ксения Протопопова. – Страшно там все запутано…