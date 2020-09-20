Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 21 сентября 2020: заболеваемость растет

Последние новости о коронавирусе в Алтайском крае на 21 сентября 2020 года Фото: Олег УКЛАДОВ

Публикуем последние новости о коронавирусе в Алтайском крае на 21 сентября 2020 года.

По данным оперштаба, за сутки в Алтайском крае выявлено 73 новых случая заболевания. Налицо рост заболеваемости, так как ранее количество выявленных больных за сутки колебалось в пределах 60.

Смертельных случаев среди заболевших – 6 (из них от коронавирусной инфекции – 3). Тут тоже наблюдается рост, ведь ранее за сутки фиксировали в основном 3-4 случая. Что беспокоит, такая негативная динамика наблюдается на фоне третьего этапа снятия ковидных ограничений, который разрешает проведение массовых мероприятий.

Между тем, на Алтае продолжает действовать масочный режим. А его нарушителей могут оштрафовать. Так, в Горно-Алтайске специалисты Роспотребнадзора провели рейд в пассажирском транспорте и нашли нарушителя. Теперь ему придется объяснять в суде, почему он был в автобусе без маски. Если судить объективно, то в общественном транспорте лишь единицы соблюдают масочный режим. И это один из редких случаев, когда от слов переходят к делу и реально наказывают за отсутствие средства защиты.

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