На Алтае будут судить пассажира, проехавшего в автобусе без маски

Также среди нарушителей - водители и кондукторы Фото: предоставлено пресс-службой

В Горно-Алтайске специалисты регионального управления Роспотребнадзора провели рейд в пассажирском транспорте и выявили одного нарушителя, которому теперь придется объясниться в суде, почему он был в автобусе без маски.

Суд решит

Согласно распоряжению главы республики Олега Хорохордина, в регионе до сих пор действует масочный режим и его следует соблюдать при посещении общественных мест, а также при проезде в транспорте. 15 сентября Роспотребнадзор совместно с представителями других ведомств провел рейд, в рамках которого, в частности, выявляли нарушения в сфере соблюдения противоэпидемических мер.

В частности, проверке подверглись перевозчики по Горно-Алтайску и Майминскому району, а также одно СТО - 11 автобусов и шиномонтажная мастерская. В итоге, нарушения были выявлены в автобусе №20 (г/н 770, маршрут «г. Горно-Алтайск – пер. Промышленный – ТЦ «Ткацкий» - Лыжная база»): экипаж не занимался обработкой поручней и сидений дезинфицирующими составами, на окнах, дверях и резиновых уплотнителях была пыль, в целом салон очень грязный. А в автобусе №102 (г/н 132, маршрут «г. Горно-Алтайск - Старый Центр - с. Майма - с. Карлушка») кондуктор работает без маски, при этом их в салоне нет вообще, также как и перчаток. Один из водителей также приглашен в Роспотребнадзор для разбирательства: во время движения автобуса он курил и дымом наполнялся салон – это является нарушением требований Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Но самое главное, на одного из пассажиров был составлен протокол об административном правонарушении – он находился в салоне без маски.

- В регионе действует обязательный масочный режим. Так как было зафиксировано нарушение – на пассажира составили протокол. Меру наказания ему определит суд, но заседания еще не было, - прокомментировали произошедшее «Комсомолке» в пресс-службе Роспотребнадзора по Республике Алтай.

Это один из тех редких случаев, когда власти от слов переходят к делу, объективно же, в общественном транспорте лишь единицы соблюдают масочный режим.

Кроме того, массу нарушений выявили в шиномонтажной мастерской: мастер кузовных работ проводил ремонт без маски. Также здесь не нашлось специальных средств для обработки рук персонала и посетителей. Об уборке помещений здесь также как будто даже не слышали.

Всех нарушителей также привлекли к административной ответственности.

При повторе - закроют

Буквально несколькими днями ранее состоялся еще один рейд. В этот раз специалисты профильного ведомства, а также представители городской администрации и полиции побывали с проверками в ночных барах и клубах Горно-Алтайска.

Прежде чем разрешить им работу, руководители Роспотребнадзора прописали условия, которые должны соблюсти данные заведения, чтобы открыться для посетителей. Однако на деле выяснилось, что мало кто соблюдает эти элементарные правила.

В частности, проверка побывала в кафе и барах «Трешка», «Пивной дом», «Рим» и «Бухта».

- Залы после полуночи забиты до отказа, социальная дистанция не соблюдается, не проводится контроль температуры тела у работников и посетителей, отсутствуют журналы уборки помещений, у части персонала нет санитарных книжек, бармены не имеют допуска к работе, - перечисляют в ведомстве выявленные нарушения.

По результатам проверки также были составлены протоколы. Теперь на особом контроле находится устранение выявленных нарушений. Если станет известно об их повторении, то тогда будет решаться вопрос о приостановке деятельности баров и кафе.

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