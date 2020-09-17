Какие улицы перекроют в День города-2020 в Барнауле

Из-за ограничений общественный транспорт города будет двигаться по другим схемам Фото: Олег УКЛАДОВ

18 и 19 сентября отпразднуют 290-летие краевой столицы. Праздничные мероприятия будут проходить сразу на нескольких площадках, и, конечно, без перекрытия дорог в Барнауле в День города - 2020 не обойтись. Рассказываем, где и когда ограничат движение транспорта.

18 сентября движение ограничат в двух точках:

- на проезде по адресу улица Водников, 11 в Затоне с 16.00 до 18.00;

- на проезде от улицы Новосибирская до дома №16в в микрорайоне Новосиликатный с 19.00 до 20.00.

19 сентября ограничения коснутся следующих участков:

- с 8.00 до 20.00 подъезды к площади в районе Дворца культуры «Южный»;

- с 9.00 до 20.30 площадь Сахарова;

- с 9.00 до 13.00 четная и нечетная стороны проспекта Ленина от проспекта Строителей и улицы Партизанская;

- с 12.00 до 20.00 участок улицы Георгия Исакова от четной стороны улицы Островского до нечетной стороны этой же улицы;

- с 13.00 до 21.00 нечетная сторона Ленина от улицы Молодежная до улицы Димитрова;

- с 15.00 до 21.30 четная и нечетная стороны проспекта от улицы Ползунова до площади Баварина; дорога от проспекта Ленина до улицы Мамонтова; дорога от улицы Максима Горького до площади имени Баварина; правоповоротный съезд с Нового моста к площади Баварина; правоповоротный съезд от улицы Мамонтова к Новому мосту.

Из-за ограничений общественный транспорт города будет двигаться по другим схемам. В мэрии уже разработали карту, на которой отображены все изменения. Также там можно ознакомиться с таблицей маршрутов транспорта.

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