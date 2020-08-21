Зампред правительства Алтайского края Ирина Долгова ушла в отставку

Ирина Долгова Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Зампред правительства Алтайского края Ирина Долгова подала в отставку. Губернатор Виктор Томенко уже освободил ее от занимаемой должности.

- Глава региона выразил сожаление по этому поводу и поблагодарил Ирину Долгову за совместную работу и службу в органах госвласти, - сообщили в правительстве региона

Отмечается, что свое решение Долгова мотивировала личными обстоятельствами.

Ирина Долгова (1966 года рождения) была назначена на должность зампредседателя правительства в октябре 2018 года. До этого она была министром здравоохранения Алтайского края, начальником Главного управления региона по здравоохранению и фармацевтической деятельности.

- Также работала в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования - сначала обычным специалистом, потом заместителем исполнительного директора по экономическим вопросам и исполнительным директором, - сообщается на сайте краевого правительства.

Начинала же трудовую деятельность экономистом на Барнаульском заводе геофизической аппаратуры. Окончила Алтайский госуниверситет по специальности «Экономика труда».

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