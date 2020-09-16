Получил деньги и пропал: в Барнауле кредитный мошенник обманул пенсионерку и инвалида

Мужчина убедил барнаульцев в том, что именно он вернет деньги, взятые в кредит Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле мужчина обещал помочь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а в итоге оформил на них кредиты и исчез. К счастью, спустя некоторое время мошенника нашли и осудили. Об этом “Комсомольской Правде" – Барнаул” рассказала Анна Фомина, старший помощник прокурора Железнодорожного района.

Суд установил, что мужчина специально приехал в Барнаул, чтобы обманывать людей. В это время он уже находился на скамье подсудимых за такое же преступление, совершенное в соседнем регионе. Мошенник решил не останавливаться на достигнутом и планировал заработать на доверчивости жителей краевой столицы.

План был прост – в Барнауле мужчина разместил на остановках и в других общедоступных местах объявления об оказании консультаций. Он обещал помочь с получением кредита и указал свой номер телефона.

Долго ждать не пришлось, вскоре мошеннику позвонил инвалид, оставшийся без жилья и пенсионерка, под опекой которой были маленькие дети. Эти люди находились в трудной жизненной ситуации, у них были проблемы с деньгами. Последней надеждой для них была помощь незнакомца, которому они и решили открыться. Мужчина воспользовался доверчивостью людей.

Во время разговора со своими жертвами мошенник понял, что банки отказываются выдавать кредит этим людям и решил их обмануть. Он предложил улучшить кредитную историю, для чего требовалось оформить займы и кредиты в разных микрофинансовых компаниях. После этого нужно было передать ему полученные в кредит деньги и договоры.

Мужчина убедил барнаульцев в том, что именно он вернет деньги, взятые в кредит, а в будущем поможет оформить еще один кредит в банке. Недолго думая, барнаульцы согласились и сделали все, что от них потребовал мошенник

В действительности мужчина не собирался выполнять обещанное и после получения бумаг сразу же выкинул чужие договоры займа, а деньги потратил. Одному из потерпевших был причинен ущерб на сумму 9 тыс. рублей, а вторая жертва потеряла гораздо больше – свыше 30 тыс.рублей. Вскоре правоохранителям удалось выйти на след мошенника, его задержали.

В суде. Фото: Олег УКЛАДОВ

В итоге мужчину осудили по двум эпизодам ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотреблением доверия, совершенное с причинением значительного ущерба).

Ему назначили наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Не первый случай

Ранее мы уже неоднократно сообщали о том, что жителей Алтайского края и Республики Алтай периодически обмывают при оформлении или получении кредитов.

Так в мае то 49-летний мужчина на разных сайтах оставил заявки на получение кредита. Вскоре ему позвонили и сказали, что за оформление банковской ссуды 550 тыс. рублей нужно перевести 137 тыс. рублей. Мужчина сделал этого, но обещанного кредита так и не получил.

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