2020-05-15T05:33:41+03:00
Происшествия

Попытка продать шину обернулась для барнаульца кредитом на крупную сумму

Мошенники оформили на горожанина кредит на 116 тыс. рублей
САНТАЛОВ Константин
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Деньги.Деньги.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Житель Барнаула хотел продать автомобильную шину за 2 500 рублей, но вместо этого лишился более крупной суммы, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Потерпевший рассказал, что разместил на одном из сайтов объявление о продаже автомобильной шины. Вскоре мужчине позвонил неизвестный, который заявил, что готов купить товар, но сам подъехать не сможет и переведет всю сумму на банковский счет.

Потерпевший продиктовал номер своей карты, а затем на его телефон стали приходить смс-уведомления с кодами. Мужчина озвучил все пароли звонившему, после этого пришло оповещение о зачислении на карту 116 тыс. рублей.

Когда деньги пришли, лжепокупатель сразу же прекратил разговор. Потерпевший обратился к сотрудникам банка. Они объяснили мужчине, что на его имя оформили онлайн-кредит, который злоумышленники перечислили себе на счет.

Полицейские возбудили уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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