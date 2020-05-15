2020-05-15T11:22:44+03:00
Происшествия

Жителя Алтая обманули на 137 тысяч рублей при получении кредита

Полицейские ищут мошенника
САНТАЛОВ Константин
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Деньги.Деньги.Фото: pixabay.com
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На Алтае мужчина хотел оформить кредит через интернет, но наткнулся на мошенников и потерял крупную сумму, сообщает ГУ МВД России по Республике Алтай.

Предварительно установлено, что 49-летний мужчина на разных сайтах подал заявки на получение кредита. Вскоре ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником одного из банков. Звонивший сообщил, что кредит одобрен, а для его получения нужно перечислить деньги для открытия счета, оплатить страховку и курьерскую доставку. Всего за оформление банковской ссуды 550 тыс. рублей мужчина должен был перевести 137 тыс. рублей.

Таких денег у сельчанина не оказалось, ему пришлось занять средства у знакомых и родственников. После этого он перевел нужную сумму на счет неизвестных.

Лжепредставитель банка сказал, что мужчина должен встретить сотрудника курьерской службы в Горно-Алтайске. Прибыв в республиканскую столицу, сельчанин ждал курьера, но никто так и не пришел.

- Не дождавшись обещанного, потерпевший заподозрил неладное и обратился в банк, с целью прояснить ситуацию, где его опасения лишь подтвердились, - отмечают в ведомстве.

Полицейские возбудили уголовное дело. Они устанавливают личность и местонахождение злоумышленника.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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