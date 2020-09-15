Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 16 сентября 2020: переход на третий этап и вспышка COVID-19 в больнице

Также продолжают действовать предписания для организаций и предпринимателей Фото: Олег УКЛАДОВ

Ситуация с коронавирусом стабилизируется в Алтайском крае. Ежедневно регистрируют примерно одинаковое число зараженных. В связи с этим регион переходит на третий этап снятия ограничений, введенных из-за COVID-19.

Новые послабления

В регионе разрешена работа всех организаций, а также проведение мероприятий.

Однако при этом по-прежнему действует масочный режим, организациям и индивидуальным предпринимателям запрещается обслуживание посетителей без масок. Также продолжают действовать предписания для организаций и предпринимателей. Подробнее здесь.

Кроме того, до 3 октября сохраняется режим самоизоляции для людей старше 65 лет и для жителей края с хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Данные на 23 часа 15 сентября (фото: https://yandex.ru/covid19/stat)

Общая ситуация

Всего с начала пандемии выявили более 12 650 зараженных коронавирусом. Из больниц края выписали свыше 11 300 пациентов.

В настоящее время проходят лечение свыше 900 человек, из них в госпиталях находятся более 800 пациентов, амбулаторное лечение получают свыше 30 человек.

По данным на 23 часа 15 сентября, из общего числа заболевших 179 случаев – завозные, 6740 – по контакту с ранее заболевшими, 3797 – у больных внебольничной пневмонией, 3705 – у заболевших ОРВИ, в 5149 случаях – бессимптомное течение.

Кроме того, по состоянию на 15 сентября, скончались 394 человека с коронавирусом, из них в том числе 153 случая от COVID-19, 237 случаев – иные причины смерти, четыре случая находятся на экспертизе.

Коронавирус в бийской больнице

Стационар бийской горбольницы №2 закрыли для приема пациентов. В медучреждении выявили 29 зараженных сотрудников медучреждения.

По информации “Бийского рабочего”, зараженные есть и среди пациентов больницы. Их точное число пока неизвестно. Заболевших переводят в ковидный госпиталь, который работает на базе все той же больницы №2, в здании роддома.

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