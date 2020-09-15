Заболели 29 человек: алтайская больница прекратила прием пациентов из-за COVID-19

В больнице. Фото: Олег УКЛАДОВ

Стационар бийской горбольницы №2 закрыли для приема пациентов. В медучреждении выявили зараженных коронавирусом. Об этом сообщает “Бийский рабочий” со ссылкой на минздрав Алтайского края.

Двери больницы закрыты с 8 утра 15 сентября. В медучреждении провели противоэпидемиологические мероприятия и выявили 29 случаев заболевания. Зараженные – сотрудники больницы, весь персонал протестировали на COVID-19.

Отметим, что по информации издания, зараженные есть и среди пациентов больницы. Их точное число пока неизвестно. Заболевших переводят в ковидный госпиталь, который работает на базе все той же больницы №2, но в здании роддома.

Пациенты у которых не выявили COVID-19, продолжат получать лечение в стационаре горбольницы №2. Новых пациентов временно не принимают.

Бийчан, которых по профилю нужно было направлять в больницу №2, будут госпитализировать в Центральную городскую больницу, которая снова работает. Ранее мы сообщали, что там произошла вспышка заболевания коронавирусом среди медиков. Стационар этого медучреждения закрывали на карантин.

Отметим, что общее число зараженных коронавирусом в Алтайском крае – 12651.

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