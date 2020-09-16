Общественники Барнаула пытаются спасти очередную усадьбу

Так здание выглядело еще в марте (фото: Данил Дегтярев)

Не успел Барнаул отойти от крупного пожара, произошедшего в старой части города, когда огнем был охвачен дом, в котором когда-то жил один из основателей Первой городской больницы Нил Руднев. Теперь общественники обеспокоились другим зданием.

В этот раз в поле зрения историка Данила Дегтярева попало двухэтажное полукаменное строение на улице Цеховой. По сути, тоже центр Барнаула – оно располагается неподалеку от площади Текстильщиков.

- Он был выстроен в 1915 году и служил конторой для механического и чугунолитейного завода Алейникова и Аверина. Позже там находилась контора сапоговаляльной фабрики, - рассказывает на своей странице в Facebook Данил Дегтярев.

За последние полгода он несколько раз осматривал здание и фиксировал все изменения, а они, можно сказать, прямо на лицо, точнее на фасад. Еще в марте (можно посмотреть по снимкам), здание было все в резьбе, однако буквально недавно она исчезла, причем ее не варварски частично оторвали, а ровно срезали пилой. Кому и зачем это надо – настоящая загадка.

- По каким-то причинам здание на Цеховой (единственное такого рода здание во всем Октябрьском районе) не попало в число объектов культурного наследия. Мы вместе с Игорем Бергом (Руководитель общественной организации «Гражданский патруль», - прим.ред.) решили исправить эту ошибку и подали документы в Алтайохранкультуру. Там заявление о включении дома в реестр памятников и историческая справка о нем. Документы был и поданы в конце мая 2020 года. Уже тогда ответственные лица намекали, что заброшенный дом, внутри которого «все сгнило» (так нам описали ситуацию), признавать памятником не очень-то хочется, - негодует историк.

Совсем недавно с него срезали всю деревянную резьбу (фото: Данил Дегтярев)

С тех пор прошло уже более трех месяцев, а ответа на заявление до сих пор нет. Но как выяснилось, после подачи обращения в Алтайохранкультуру с дома пропала деревянная резьба.

- Кто и зачем это сделал - непонятно. Настораживает, что демонтаж декоративных элементов произошел тогда, когда на здание обратили внимание историки. Много лет оно стояло без изменений, но стоило предложить сделать дом памятников архитектуры - как он тут же лишился самой привлекательной своей части! Очень бы хотелось узнать подробности - кто и зачем снял резьбу, - говорит Дегтярев.

Он надеется, что привлекая внимание общественности к подобным сооружениям, удастся добиться правды и сохранить архитектурное наследие Барнаула, которого буквально с каждым днем становится все меньше.

По словам Игоря Берга, проведя рейд по городу, общественники составили целый список объектов культурного наследия, качество содержания (а точнее не содержания) которых возмущает до глубины души. Если ими не заняться в ближайшее время, то вскоре они попросту могут исчезнуть.

Особое беспокойство вызывает усадьба купца И.И. Полякова (Гоголя,42, Гоголя,42Б, Гоголя,44 к2 и Гоголя, 44Б). В 2008 году эти здания были лишены статуса Объекта культурного наследия.

- В результате они ветшают, существует угроза их сноса. Решение о разделении единого исторического комплекса было явно ошибочным, оно неизбежно ведет к утрате последней почти полностью сохранившейся купеческой усадьбы дореволюционного Барнаула, - говорит Берг.

На фасаде «Доходного дома Аверина» уже осыпается штукатурка, видна кирпичная кладка, цоколь разрушен. И этот список можно продолжать.

- Гражданский патруль» обратился в прокуратуру Алтайского края с просьбой провести проверку в отношении управления государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края по факту неисполнения своих обязанностей, которое выразилось в ненадлежащем надзоре за состоянием и использованием объектов культурного наследия регионального значения, а также провести проверку в отношении собственников вышеуказанных памятников по факту необеспечения сохранности и неизменности облика выявленных объектов культурного наследия, - добавляет общественник.

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