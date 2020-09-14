Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 15 сентября 2020 года: скончались 390 человек

Последние новости о коронавирусе в Алтайском крае на 15 сентября 2020 года Фото: Олег УКЛАДОВ

Оперштаб сообщил последние новости о коронавирусе в Алтайском крае на 15 сентября 2020 года. По его данным, за сутки в регионе выявлено 60 новых инфицированных, при этом 14 пациентов выздоровело, а двое зараженных умерли (один от ковида, второй по иной причине)

Всего инфицированных на Алтае на данный момент – 12 588 человек, количество выписанных – 11 246. За весь период пандемии скончались 390 человек. Из них от инфекции 150. Тяжелобольных в регионе 151, на аппарате ИВЛ находится 51.

Накануне прошла информация, что, возможно, на Алтае на карантин из-за ковида закроют еще одно медучреждение - горбольницу №2 в Бийске, где находится ковидный госпиталь. Бийский рабочий писал, что там якобы неоднократно выявляли случаи коронавируса, однако никаких мер предпринято не было. Издание ссылается на свои анонимные источники в больнице. При этом официальной информации по этому поводу нет.

Ранее в Бийске закрыли на карантин стационар Центральной горбольницы. Там выявили 24 случая коронавируса у медперсонала. Значительную часть сотрудников направили на самоизоляцию, из-за чего работа многих отделений оказалась попросту невозможна.

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